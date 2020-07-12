快訊

王淨奪北影影后一票擠走呂雪鳳 評審曝關鍵內幕

陸福建綠能廠儲油區大火 員工2傷2失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我們不是美人魚 水肺潛水志工同框表演宣導戲水安全

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
海科館推出水下海廢劇場，潛水者在水中藉單蹼及身體律動扮演「美人魚」。圖／海科館提供
海科館推出水下海廢劇場，潛水者在水中藉單蹼及身體律動扮演「美人魚」。圖／海科館提供

快放暑假了，為了減少水域發生意外，基隆海科館在「水下海廢劇場」，安排背負器材的水肺潛水志工，與僅帶面鏡與單蹼的人魚同場演出，希望民眾戲水要有更正確的水域安全觀念，才能玩的安全又盡興。

為了宣導源少海洋廢棄物概念，海科館與海洋委員會海洋保育署今年6月起推出水下海廢劇場，由裝備只有面鏡、配重、潛水衣及蛙鞋的潛水者，不需使用空氣瓶，憋一口氣就進入水中，藉由水下單蹼及身體律動，扮演「美人魚」在水中悠游，並在民眾欣賞之餘，傳達減小海洋環境汙染、減塑及海洋保育的重要性。

海科館表示，學校馬上就要放暑假，許多學生可能相約到河流、海邊戲水，從事水域活動的民眾也會越來越多，因此邀請水肺潛水志工加入海廢劇場演出，向民眾展示浮潛、水肺潛水、自由潛水以及人魚潛水的基本裝備，了解各種水下活動的不同處。

海科館指出，水肺潛水志工的裝備有氣瓶、調節器與浮力背心，負重約20公斤，相較於人魚僅有面鏡、單蹼的俐落身影，兩者分別呈現不同的力與美。

海科館長陳素芬表示，人魚海廢劇場及加碼的水下活動在7、8月每周六下午2點登場，上午另有限量「海洋家族說故事」活動，讓親子共讀繪本及體驗人魚裝，結束後還可以在海科館兒童廳裡進行海洋探險，歡迎親子報名參加。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，水域活動以安全為第一優先考量，海科館7月起與國際潛水協會（ADIP）共同推出水肺潛水體驗活動，除介紹潛水裝備，並讓參加者學習水下耳壓平衡等基本技能，再背上氣瓶，嘴咬調節器，到潮境海體驗潛水。

陳麗淑表示，只要10歲以上，身體狀況良好的民眾都可報名參加水肺潛水體驗活動，相關資訊可上海科館官網，或電洽(02)2469-6000轉分機8888。

海科館水下海廢劇場安排水肺潛水志工與人魚同場演出，希望民眾要有正確的水域安全觀念。圖／海科館提供
海科館水下海廢劇場安排水肺潛水志工與人魚同場演出，希望民眾要有正確的水域安全觀念。圖／海科館提供
海科館推出人魚海廢劇場，並讓遊客體驗人魚裝。圖／海科館提供
海科館推出人魚海廢劇場，並讓遊客體驗人魚裝。圖／海科館提供
海科館推出水下海廢劇場，潛水者在水中藉單蹼及身體律動扮演「美人魚」。圖／海科館提供
海科館推出水下海廢劇場，潛水者在水中藉單蹼及身體律動扮演「美人魚」。圖／海科館提供

海科館 劇場 親子

延伸閱讀

回響／提供安全戲水空間 東縣議員不分黨派：政府責任

回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育

700多隻小丑魚復育成功 將送回大海

八斗子海豹岩淨灘 百人清出1500公斤海廢大陸浮球多

相關新聞

我們不是美人魚 水肺潛水志工同框表演宣導戲水安全

快放暑假了，為了減少水域發生意外，基隆海科館在「水下海廢劇場」，安排背負器材的水肺潛水志工，與僅帶面鏡與單蹼的人魚同場演...

回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育

針對本報獨家報導台東擁有全國最長海岸線，卻缺乏合格的戲水水域，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝同聲肯定聯合報專題打中台東縣，...

花蓮6處樹木褐根病 縣府採土壤燻蒸法殺菌

被稱為樹木黑死病的褐根病，會造成樹根海綿化而倒塌，花蓮每年平均染褐根病面積約2千多平方公尺。縣府農業處約10年防治範圍已...

影／破紀錄！ 台東熱氣球嘉年華首日吸客12萬人次

報復性旅遊發威？2020「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天起至8月30展開，昨天清晨5時半在鹿野高台正式登場，連同昨天下午場與...

原鄉孩童畢業照圓夢計畫 攝影師為花東偏鄉孩子拍專輯

實踐大學與長榮大學的攝影社指導老師張峻健，連續兩年發起「原鄉孩童畢業照圓夢計畫」，今年走訪拍攝了台東的武陵國小、萬安國小...

發急難金取消團保 金峰人看法不一

台東縣金峰鄉公所從107年起開全台首例，利用自有財源提撥300萬元，為全鄉鄉民投保團體意外險，但實施三年後，鄉公所評估不...

花蓮非農地禁用除草劑 15日上路

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個實施的縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域，清除雜草時...

斥資3.7億 礁溪最大停車場動土

宜蘭假日車潮與人潮湧現，停車位不足，但市區用地難尋，在學校操場蓋地下停車場成了解方。除羅東、公正國小，縣府爭取補助與自籌...

基隆安樂三期公園 啟用

基隆市府投入1700萬元經費改善安樂三期社區公園周邊環境，順應自然地形、融入原有地景設置步道，也規畫親子共融式遊具、成人...

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

2020「台灣國際熱氣球嘉年華」今天清晨5點半在鹿野高台正式登場，邁入10周年的熱氣球活動雖受到疫情影響，國外造型球只有...

基隆安樂三期公園啟用 親子共融式遊具、成人體健設施

基隆市安樂三期社區公園周邊環境改善工程，花費1700萬元，順應自然地形、融入原有地景設置步道，規劃親子共融式遊具、成人體...

全國第4個 花蓮禁用除草劑自治條例將上路最高罰10萬

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域在清除雜草時禁用除...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。