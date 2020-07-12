我們不是美人魚 水肺潛水志工同框表演宣導戲水安全

快放暑假了，為了減少水域發生意外，基隆海科館在「水下海廢劇場」，安排背負器材的水肺潛水志工，與僅帶面鏡與單蹼的人魚同場演出，希望民眾戲水要有更正確的水域安全觀念，才能玩的安全又盡興。

為了宣導源少海洋廢棄物概念，海科館與海洋委員會海洋保育署今年6月起推出水下海廢劇場，由裝備只有面鏡、配重、潛水衣及蛙鞋的潛水者，不需使用空氣瓶，憋一口氣就進入水中，藉由水下單蹼及身體律動，扮演「美人魚」在水中悠游，並在民眾欣賞之餘，傳達減小海洋環境汙染、減塑及海洋保育的重要性。

海科館表示，學校馬上就要放暑假，許多學生可能相約到河流、海邊戲水，從事水域活動的民眾也會越來越多，因此邀請水肺潛水志工加入海廢劇場演出，向民眾展示浮潛、水肺潛水、自由潛水以及人魚潛水的基本裝備，了解各種水下活動的不同處。

海科館指出，水肺潛水志工的裝備有氣瓶、調節器與浮力背心，負重約20公斤，相較於人魚僅有面鏡、單蹼的俐落身影，兩者分別呈現不同的力與美。

海科館長陳素芬表示，人魚海廢劇場及加碼的水下活動在7、8月每周六下午2點登場，上午另有限量「海洋家族說故事」活動，讓親子共讀繪本及體驗人魚裝，結束後還可以在海科館兒童廳裡進行海洋探險，歡迎親子報名參加。

海科館產學交流組主任陳麗淑說，水域活動以安全為第一優先考量，海科館7月起與國際潛水協會（ADIP）共同推出水肺潛水體驗活動，除介紹潛水裝備，並讓參加者學習水下耳壓平衡等基本技能，再背上氣瓶，嘴咬調節器，到潮境海體驗潛水。