打造鐵花村10年有成 柯文昌訴下一個美好10年

10年前，台灣創投教父柯文昌成立的台灣好基金會到台東，結合原住民藝文工作者安聖惠、原住民詞曲創作者胡德夫及陳建年等藝人，利雨台鐵閒置倉庫打造為原住民歌唱基地。如今10年過去，鐵花村已成台東重要的音樂場域與休旅空間，台灣好基金會董事長柯文昌期待與大家一同，開創鐵花村下一個美好10年。

柯文昌說，跑遍世界各地，台灣鄉鎮的美最讓他感動，他秉持「台灣的美從鄉鎮開始」的使命，決定以「音樂」做為展現東部之美的最佳媒介，未來十年，台灣好基金會將持續努力，透過音符呈現台灣的好。

台灣好基金會從打造鐵花村「藍房子」成為台東的音樂基地，從開始營業至今10年內，已辦理超過2500場次各類型節目演出，高達七成以上的表演者來自台灣原創音樂歌手及原住民歌手，讓鐵花村成為東部音樂人回家唱歌的舞台，包括巴奈、胡德夫、陳建年、昊恩、陳昇、阿洛、anu、蘇婭、南王姐妹花、赤族樂團、黑孩子樂團、原味醞釀樂團等，都曾在藍房子演唱過。

為做好原住民青少年的音樂起點的角色，台灣好基金會也辦理音樂人才培育、吉他班、音樂大師班、節奏班等各項課程，辦理「偏鄉部落展演」及「有一點部落」計畫，深入部落尋找在地美聲，也將部落音樂美聲帶進鐵花村、帶到所有觀眾眼前。

「台灣民歌之父」胡德夫表示，鐵花村的出現，讓很多來台東的朋友，能帶著最美的音樂回憶回去。