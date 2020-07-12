快訊

王淨奪北影影后一票擠走呂雪鳳 評審曝關鍵內幕

陸福建綠能廠儲油區大火 員工2傷2失蹤

經過9次流標 宜蘭第二行政中心今天終於動工

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工了。圖／縣府提供
歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工了。圖／縣府提供

歷經九次流標的宜蘭縣第二行政中心新建工程，終於在今天開工，預計3年後完工，所有溪南地區的縣府重要機關，包括羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等機關將進駐，提供民眾更寬敞舒適的洽公環境。

第二行政中心最早在二○一六年設計完成並辦理第一次招標，4年來歷經九次流標。縣政府分析原因，這幾年因為營建原物料價格上漲，加上工法複雜難度高，廠商擔心無法達到公家要求標準，提高不良率及增加施工成本，導致投標意願低，縣府後來修改部分工程內容，並把工程經費從13億提升至14.3億元，才在第十次終於招標出去。

縣長林姿妙今天主持這項重大工程開工典禮，她表示，「宜蘭縣第二行政中心」是一個為了改善羅東地區市中心舊空間、以翻轉都市空間的長期計畫中重要的一環，雖然在招標過程中一度不如預期共歷經多次流標，但也很開心在她任內把工程招標出去，預2023年元月完工。

第二行政中心基地位在羅東林業文化園區北側，面積1.2公頃，預計興建7棟辦公大樓，最高6層、地下2層，將來羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等機關進駐，分區分棟辦公，環境更寬敞，也會兼顧綠林景觀設計。

今開工典禮中，縣府延續日前向日葵花季彩繪活動，以小朋友的開工百福(幅)畫作為開工揭幕，象徵秉持著向日葵花語「勇敢追求自己的幸福」的寓意，另外警察局提供小朋友騎乘的小型重型機車及消防局的雲梯車、隧道排煙車的展示，也是活動另一個亮點。

歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工，縣警局安排小朋友騎機車體驗。圖／縣府提供
歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工，縣警局安排小朋友騎機車體驗。圖／縣府提供
歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工了。圖／縣府提供
歷經四年9次流標，宜蘭第二行政中心今天終於動工了。圖／縣府提供

羅東 警察

延伸閱讀

沒人要當雇主…外展移工4度流標 未上路先夭折？

影／宜蘭騎士等紅燈遭貨車撞飛影片曝光 男移工1死1命危

宜蘭機車停等紅燈遭貨車高速衝撞噴飛40米 一死一命危

後疫情拉抬宜蘭住房飆升一房難求 7月搶訂房比去年猛

相關新聞

我們不是美人魚 水肺潛水志工同框表演宣導戲水安全

快放暑假了，為了減少水域發生意外，基隆海科館在「水下海廢劇場」，安排背負器材的水肺潛水志工，與僅帶面鏡與單蹼的人魚同場演...

回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育

針對本報獨家報導台東擁有全國最長海岸線，卻缺乏合格的戲水水域，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝同聲肯定聯合報專題打中台東縣，...

花蓮6處樹木褐根病 縣府採土壤燻蒸法殺菌

被稱為樹木黑死病的褐根病，會造成樹根海綿化而倒塌，花蓮每年平均染褐根病面積約2千多平方公尺。縣府農業處約10年防治範圍已...

影／破紀錄！ 台東熱氣球嘉年華首日吸客12萬人次

報復性旅遊發威？2020「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天起至8月30展開，昨天清晨5時半在鹿野高台正式登場，連同昨天下午場與...

原鄉孩童畢業照圓夢計畫 攝影師為花東偏鄉孩子拍專輯

實踐大學與長榮大學的攝影社指導老師張峻健，連續兩年發起「原鄉孩童畢業照圓夢計畫」，今年走訪拍攝了台東的武陵國小、萬安國小...

發急難金取消團保 金峰人看法不一

台東縣金峰鄉公所從107年起開全台首例，利用自有財源提撥300萬元，為全鄉鄉民投保團體意外險，但實施三年後，鄉公所評估不...

花蓮非農地禁用除草劑 15日上路

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個實施的縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域，清除雜草時...

斥資3.7億 礁溪最大停車場動土

宜蘭假日車潮與人潮湧現，停車位不足，但市區用地難尋，在學校操場蓋地下停車場成了解方。除羅東、公正國小，縣府爭取補助與自籌...

基隆安樂三期公園 啟用

基隆市府投入1700萬元經費改善安樂三期社區公園周邊環境，順應自然地形、融入原有地景設置步道，也規畫親子共融式遊具、成人...

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

2020「台灣國際熱氣球嘉年華」今天清晨5點半在鹿野高台正式登場，邁入10周年的熱氣球活動雖受到疫情影響，國外造型球只有...

基隆安樂三期公園啟用 親子共融式遊具、成人體健設施

基隆市安樂三期社區公園周邊環境改善工程，花費1700萬元，順應自然地形、融入原有地景設置步道，規劃親子共融式遊具、成人體...

全國第4個 花蓮禁用除草劑自治條例將上路最高罰10萬

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域在清除雜草時禁用除...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

駁被架空請辭！劉志光：因健康請辭 無感受上面壓力

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。