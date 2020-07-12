經過9次流標 宜蘭第二行政中心今天終於動工

歷經九次流標的宜蘭縣第二行政中心新建工程，終於在今天開工，預計3年後完工，所有溪南地區的縣府重要機關，包括羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等機關將進駐，提供民眾更寬敞舒適的洽公環境。

第二行政中心最早在二○一六年設計完成並辦理第一次招標，4年來歷經九次流標。縣政府分析原因，這幾年因為營建原物料價格上漲，加上工法複雜難度高，廠商擔心無法達到公家要求標準，提高不良率及增加施工成本，導致投標意願低，縣府後來修改部分工程內容，並把工程經費從13億提升至14.3億元，才在第十次終於招標出去。

縣長林姿妙今天主持這項重大工程開工典禮，她表示，「宜蘭縣第二行政中心」是一個為了改善羅東地區市中心舊空間、以翻轉都市空間的長期計畫中重要的一環，雖然在招標過程中一度不如預期共歷經多次流標，但也很開心在她任內把工程招標出去，預2023年元月完工。

第二行政中心基地位在羅東林業文化園區北側，面積1.2公頃，預計興建7棟辦公大樓，最高6層、地下2層，將來羅東消防分隊、羅東警察分局、羅東戶政事務所、地方稅務局羅東分局及羅東地政事務所等機關進駐，分區分棟辦公，環境更寬敞，也會兼顧綠林景觀設計。