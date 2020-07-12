花蓮卓溪布農族人尋根 拉庫拉庫溪舊社溯源

花蓮卓溪鄉布農族人參與舊社調查與聚落、家屋等修復工作，藉此尋根活動認識百年前祖先建立的基業與累積的生活智慧；花蓮縣文化局樂見傳統領域的各種研究，並尊重在地社群。

花蓮縣文化局表示，獲中央核定「再造歷史現場專案計畫-拉庫拉庫溪流域布農族舊社溯源與重塑計畫」，從2017年至今，輔導當地族人找回舊社的記憶，包括重建佳心舊社石板屋及盤點區域內各項文化資產，如史前考古遺址、清代八通關古道、日治時期八通關越道路及駐在所遺構與部落聯絡道路等。

此計畫中，委託中研院歷史語言研究所執行「拉庫拉庫溪流域布農族阿桑來戞部落研究計畫」，昨天下午在玉里鎮公所中正堂舉辦研究成果發表會。

研究團隊以「自己的老家自己勘」為名，從今年4月起舉辦一系列舊部落調查的工作坊與課程，邀集卓溪鄉的布農族人參與。結合考古學與原住民尋根活動，共同執行拉庫拉庫溪流域的布農族舊聚落調查。

文化局文化資產科承辦陳孟莉表示，上個月和中研院團隊、族人前進拉庫拉庫溪流域北岸，進行阿桑來戞舊社調查。阿桑來戞駐在所是20世紀初日本政府在流域內設置的第一批駐在所，據日治時期日人的紀錄，阿桑來戞是巒社群東遷的第一個聚落。

陳孟莉指出，參與中研院團隊的系統性調查，面對山區散居的舊社，能快速掌握聚落輪廓並詳細紀錄範圍內的人為遺構。對族人而言，透過學術方式認識舊社，而對遺構思索、環境場域經驗，最終內化為自己的生命故事。

面積約400餘平方公里的拉庫拉庫溪流域，位於中央山脈秀姑巒、大水窟山東側。原居於中央山脈西側的布農族巒社群與郡社群約200年前開始向東遷移，陸續於拉庫拉庫溪南北岸建立聚落。

1875年清總兵吳光亮開闢中路，自南投竹山沿著拉庫拉庫溪北岸蜿蜒前進至花蓮玉里，全長152公里，就是今天所稱的清朝八通關古道。

20世紀初，日本統治下於1915年發生「喀西帕南事件」、「大分事件」等，總督府為有效鎮壓流域內的布農族人，於1919至1921年間沿著拉庫拉庫溪南岸山腰闢築八通關越道路，東段全長約83公里，沿線設置46處駐在所。八通關越道路成了迫遷之路，族人離開了祖先百年間闢建的獵場、耕地與石板家屋。

拉庫拉庫溪流域於1981年劃入玉山國家公園範圍內，在「排除人類影響」的土地管制策略下，布農族人回祖居地的路途顯得遙遠，時代的變遷，透過回溯族人的步履，導入現代科技輔助，延續原民的故事。