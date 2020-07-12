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回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育
針對本報獨家報導台東擁有全國最長海岸線，卻缺乏合格的戲水水域，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝同聲肯定聯合報專題打中台東縣，也是全國臨海各縣市的痛處，未來會從學校教育開始做起，強化面海面山知識與技能。
王志輝指出，台東縣有山有海，但山域與海域運動未相對蓬勃發展， 不論是面山面海知識不足，更缺乏面山面海技能，原因是過去台灣因兩岸對立，政府長期實施山海管制，讓民眾不能近山近海海，也就不知如何面山面海，目前台東唯一的杉海水浴場，待與美麗灣業者的仲裁案確定後，縣取回維管權後，縣府會結合交通部東管處、民間單位共推動海域動。
饒慶鈴表示，未來還會把面山面海當作施政重點，且從國小學校教育開始做起，強化面海面山知識與技能。
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