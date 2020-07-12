快訊

日職／暌違半個月再先發 王柏融4打數掛蛋、吞2K

我要脫單！苦命黑熊跋涉半個台灣距離 沒找到伴先變網紅

聽新聞
test
0:00 / 0:00

回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣擁有176公里長海岸線，占全國各縣市之首，但全縣卻缺乏合格的戲水海域。記者羅紹平／攝影
台東縣擁有176公里長海岸線，占全國各縣市之首，但全縣卻缺乏合格的戲水海域。記者羅紹平／攝影

針對本報獨家報導台東擁有全國最長海岸線，卻缺乏合格的戲水水域，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝同聲肯定聯合報專題打中台東縣，也是全國臨海各縣市的痛處，未來會從學校教育開始做起，強化面海面山知識與技能。

王志輝指出，台東縣有山有海，但山域與海域運動未相對蓬勃發展， 不論是面山面海知識不足，更缺乏面山面海技能，原因是過去台灣因兩岸對立，政府長期實施山海管制，讓民眾不能近山近海海，也就不知如何面山面海，目前台東唯一的杉海水浴場，待與美麗灣業者的仲裁案確定後，縣取回維管權後，縣府會結合交通部東管處、民間單位共推動海域動。

饒慶鈴表示，未來還會把面山面海當作施政重點，且從國小學校教育開始做起，強化面海面山知識與技能。

延伸閱讀

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

影／台東熱氣球嘉年華今晨登場 逾2萬遊客讚嘆好美

台東部落大學開學 饒慶鈴加碼補助考照

全中運台東代表隊授旗出發 12項奪牌實力

相關新聞

回響／台東縣無合格戲水水域 饒慶鈴：強化面山海教育

針對本報獨家報導台東擁有全國最長海岸線，卻缺乏合格的戲水水域，台東縣長饒慶鈴、副縣長王志輝同聲肯定聯合報專題打中台東縣，...

花蓮6處樹木褐根病 縣府採土壤燻蒸法殺菌

被稱為樹木黑死病的褐根病，會造成樹根海綿化而倒塌，花蓮每年平均染褐根病面積約2千多平方公尺。縣府農業處約10年防治範圍已...

影／破紀錄！ 台東熱氣球嘉年華首日吸客12萬人次

報復性旅遊發威？2020「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天起至8月30展開，昨天清晨5時半在鹿野高台正式登場，連同昨天下午場與...

原鄉孩童畢業照圓夢計畫 攝影師為花東偏鄉孩子拍專輯

實踐大學與長榮大學的攝影社指導老師張峻健，連續兩年發起「原鄉孩童畢業照圓夢計畫」，今年走訪拍攝了台東的武陵國小、萬安國小...

發急難金取消團保 金峰人看法不一

台東縣金峰鄉公所從107年起開全台首例，利用自有財源提撥300萬元，為全鄉鄉民投保團體意外險，但實施三年後，鄉公所評估不...

花蓮非農地禁用除草劑 15日上路

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個實施的縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域，清除雜草時...

斥資3.7億 礁溪最大停車場動土

宜蘭假日車潮與人潮湧現，停車位不足，但市區用地難尋，在學校操場蓋地下停車場成了解方。除羅東、公正國小，縣府爭取補助與自籌...

基隆安樂三期公園 啟用

基隆市府投入1700萬元經費改善安樂三期社區公園周邊環境，順應自然地形、融入原有地景設置步道，也規畫親子共融式遊具、成人...

影／報復旅遊發威 台東熱氣球嘉年華首日吸客逾6萬人次

2020「台灣國際熱氣球嘉年華」今天清晨5點半在鹿野高台正式登場，邁入10周年的熱氣球活動雖受到疫情影響，國外造型球只有...

基隆安樂三期公園啟用 親子共融式遊具、成人體健設施

基隆市安樂三期社區公園周邊環境改善工程，花費1700萬元，順應自然地形、融入原有地景設置步道，規劃親子共融式遊具、成人體...

全國第4個 花蓮禁用除草劑自治條例將上路最高罰10萬

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域在清除雜草時禁用除...

「對角的稜線」聯展不同世代、部落展現傳統、現代自省

位在屏東縣瑪家鄉的原住民族委員會原住民族文化發展中心今年第二場主題展覽「對角的稜線」，由兩位文面民族創作者為主軸，花蓮太...

熱門新聞

三倍券、裝冷氣 王世堅怒批蘇貞昌「不要欺騙人民」

45天！ 改變80歲椰子伯與他的20隻浪浪命運

「安平虎鯨」收200元門票太貴？台南市政府回應了

影／白沙屯媽祖鑾轎粉紅超跑 凌晨清水衝至大甲速度快

感動！阿公帶2歲病孫跪地求賜福 白沙屯媽祖停轎加持

白沙屯媽駐駕清水紫雲巖 慈母抱早產兒跪地參拜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。