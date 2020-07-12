花蓮6處樹木褐根病 縣府採土壤燻蒸法殺菌

被稱為樹木黑死病的褐根病，會造成樹根海綿化而倒塌，花蓮每年平均染褐根病面積約2千多平方公尺。縣府農業處約10年防治範圍已達1萬平方公尺，今年共6處有嚴重褐根病，採取土壤燻蒸殺菌，不再讓病菌感染其他樹木，預計年底前完成1085平方公尺消毒。

褐根病主要由褐根病菌引起，除了樹根海綿化，還會危害樹皮組織，導致水分及養分無法順利輸送，造成染病樹可能腐爛死亡，病菌具有強傳染力，孢子可隨風飄散，傳染周圍健康樹木，導致樹倒一片。

經農業處盤點，花蓮市進豐生活園區、球崙運動公園、白燈塔公園、東華大學附設實驗小學前公園、吉安鄉吉安國小、萬榮鄉明利國小等6處，都有嚴重褐根病疫情。農業處邀請農委會林驗試驗所博士傅春旭為樹看診，也委託業者防治褐根病，預計施作面積達1085平方公尺。

農業處表示，過去防治褐根病疫情，是砍除染病樹木後更換新土，但病土容易未清除乾淨，讓其他區域的土壤及樹木二次汙染，因此縣府改採「燻蒸法」，以合法藥劑燻蒸土壤殺菌。

傅春旭指出，褐根病防治是將感染的樹木清除，挖除病株集中銷毀，再土壤燻蒸消毒，並還原無機物成為土壤新的營養源，確保病菌不再擴散到周圍林木。