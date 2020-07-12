影／破紀錄！ 台東熱氣球嘉年華首日吸客12萬人次

報復性旅遊發威？2020「台灣國際熱氣球嘉年華」昨天起至8月30展開，昨天清晨5時半在鹿野高台正式登場，連同昨天下午場與晚上的光雕音樂晚會，台東縣政府交觀處今天公布統計數字，熱氣球嘉年華首日吸客逾12萬人次，會場接駁公車從晚上8時就開始輸運遊客離場，直到11時半才載最後一批遊客離開；昨晚離場車陣也讓省道花東公路壅塞，原本鹿野到台東半小時車程，昨晚得花2小時，台東市朱姓市民昨晚9時才離開光雕會場，10時50分才到家。

邁入10周年的熱氣球活動受到全球新冠疫情影響，今年國外造型球只引進28顆，但國內疫情獲得控制，民眾紛紛利用假日出遊，尤其浪漫、俏皮的熱氣球活動更是適合親子同樂，也讓昨天開幕的熱氣球嘉年華活動人潮大爆發，許多家長帶著家中小娃，或是情侶相攜參與，讓會場從早到晚人潮川流不息。

台東縣政府交觀處觀光遊憩科科長劉奇朋表示，昨天晚上熱氣球嘉年華開幕光雕音樂會真的人潮擠爆，現場就超過7萬次，連同昨天上午場及下午場活動，估計吸客逾12萬人次，創熱氣球嘉年華開幕日遊客數新高紀錄。