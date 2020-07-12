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原鄉孩童畢業照圓夢計畫 攝影師為花東偏鄉孩子拍專輯
實踐大學與長榮大學的攝影社指導老師張峻健，連續兩年發起「原鄉孩童畢業照圓夢計畫」，今年走訪拍攝了台東的武陵國小、萬安國小振興分校，以及花蓮的鶴岡國小、舞鶴國小、西林國小、秀林國小、吉安國小、卓楓國小。孩子們盛裝在校園留下燦爛的笑靨，也謝謝哥哥們送來最溫暖的畢業禮物。
張峻健是專業攝影師，拍攝了許多大學以及幼兒園的畢業照。他說，去年參加了實踐大學副教授方信淵的「公路上的公民課計畫」，和學員帶著募集到的物資跋涉送到花東的多所國小，心裡萌生了拿起相機走入原鄉為原住民孩子拍攝畢業照的想法。
張峻健說，從去年拍攝開始，有花東的校長跟老師提到，之前的畢業照都是老師們自己用手機拍攝，因為有的學校位置太偏遠，沒有畢業照廠商想要來拍攝，他更堅定地想要完成這項計畫。
除了用自己的專業技能替國小的孩子們拍照，張峻健也希望可以帶大學社團的學生一起來做這件有意義的事情，鼓勵學生走出舒適圈，為社會多一份的關心。去年他帶著實踐大學社團社長羅偉宸一起拍攝了花蓮的五所學校，分別是太巴塱國小、秀林國小、吉安國小、豐濱國小以及港口國小。
今年希望可以完整的記錄孩子們的畢業照，又有另外三位職業攝影師洪文豪、齊培丞與李德威加入，學生羅偉宸、田兆琪支援，拍攝動態影像和空拍畫面，並剪輯成畢業拍攝紀錄短片，讓學校在畢業典禮撥出，也能讓這些孩子們有更深刻的畢業回憶。除了紀錄短片，他們還將拍攝的照片編輯成數位版的電子畢業紀念冊，讓孩子及家長們隨時下載觀看。
張峻健說，這兩次的計畫都沒有收取任何的拍攝費用，去年是自己自掏腰包，今年因為計畫較完整、人力也比較多，便向身旁熱心的朋友募資了一些款項當作拍攝成本支出，謝謝大家的支持贊助，孩子燦爛的笑容就是最好的回饋，並努力將這個計畫持續下去！
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