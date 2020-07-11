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解決停車問題 宜蘭礁溪國小地下停車場動土

中央社 / 宜蘭縣11日電

國道5號通車以來，宜蘭礁溪已成為觀光首選。為協助解決停車位一位難求情況，礁溪國小地下停車場工程今天動土，預定明年底完工後可提供358席汽車停車位。

礁溪國小地下停車場新建工程開工動土典禮，今天在礁溪國小舉行，由縣長林姿妙與當地仕紳共同主持。

林姿妙致詞時說，自國道5號開通以來，礁溪已成為國人觀光旅遊的首選，而宜4匝道通車後，民眾更可直接透過宜4線及宜6線進入礁溪，礁溪市區形成更多交通旅次。因當地假日常發生停車位不足情形，經縣府特別爭取中央前瞻基礎建設補助新台幣約2億5328萬元，縣府自籌約1億7340萬元後，計畫於礁溪國小操場興建地下二層停車場，規劃358席汽車格位，預定明年底完工將成為礁溪地區最大一處公共停車空間。

縣府交通處表示，礁溪國小地下停車場將採用節能的物理性設計理念，以局部挑空的方式，增加地下室通風及採光，不用靠過度的機電設備也能有良好的空間品質。

此外，屆時停車場將具有車牌辨識系統，供車輛進出，還有電子票證收費及在席偵測等智慧服務系統。完工後，將提供便利的停車空間，滿足居民及遊客停車需求。

停車場 林姿妙 國道

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