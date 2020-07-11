基隆安樂三期公園啟用 親子共融式遊具、成人體健設施

基隆市安樂三期社區公園周邊環境改善工程，花費1700萬元，順應自然地形、融入原有地景設置步道，規劃親子共融式遊具、成人體健設施，透過整地設計，考量排水利用透水式人工草皮，提供民眾使用遊戲活動場地，滿足所有年齡層運動需求，創造開闊舒適遊憩空間。

市長林右昌昨穿著T恤、短褲與夾腳人字海灘鞋，帶著小朋友體驗溜滑梯、大沙坑等多樣遊具，而慶祝啟用主辦單位準備水槍，小朋友開心地持水槍，圍著林市長瘋狂射擊，步步進逼，直呼「最厲害的來了」，讓持大水槍林市長全身溼透，頻喊「投降了」，小朋友與一旁家長笑呵呵。

林右昌表示，公園在規畫設計過程中，特別重視排水功能，透過整體環境改造與樹木疏伐，現在公園環境看起來更清爽，也可說是學校兒童遊戲空間延伸，希望大家愛惜公園環境，一起維護環境清潔。

透過優質公園設計，進行空間友善整體改造，把人工草皮、大沙坑放入園區，小朋友定能玩得很快樂，這地方不僅安全，各種特色遊具都有。未來不只是安樂三期民眾、建德國小學生，相信全市家長都帶小朋友來玩。