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全國第4個 花蓮禁用除草劑自治條例將上路最高罰10萬

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書
花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書

花蓮縣非農地使用除草劑管理自治條例本月15日正式施行，是全國第4個縣市，明訂公園、學校等8大類特定區域在清除雜草時禁用除草劑，違反規定可處1萬5000元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

去年花蓮市大本運動公園、忠烈祠、文創園區周邊等，發生大規模使用除草劑事件，縣議員楊華美十分關心，在議會提案爭取訂定自治條例規範。縣府環保局去年9月擬出草案，到全縣舉辦座談會廣納民意修正後，上月公告，本月15日正式施行，是繼宜蘭、台北、高雄後，全國第4個對除草劑使用做出限制的縣市政府。

自治條例明訂禁用除草劑的區域有8大類，公園、學校、社區公共領域、醫院、道路綠地、公墓園、經人為規劃的溪畔、坡地等，以及縣府基於公共利益考量公告的特定區域都入列。

除規範使用區域，也對除草劑的販售行為作出規範，包括只能賣給年滿18歲實際從農者、農藥代噴業者，且販售採實名制，須登記姓名、住址、年齡、聯絡方式等詳細資料，並作成紀錄保存3年。無論違法使用或違法販售，將處1萬5000元至10萬元以下罰鍰。

環保局副局長饒瑞玲說，除了立法前全面辦座談會，也在法案上路前的本月7日至9日，一連3天在北中南三區召開5場次說明會，向民眾宣導。部分公部門及村里長擔心墓區或鄉間道路禁用除草劑後，須改成人工除草，經費恐不足，環保局已錄案要向環保署爭取經費，也會積極爭取購置除草機供民眾使用。

自治條例推手、縣議員楊華美說，除草劑等農藥對人體、動物及環境會造成危害，她上任前就參與關心環境的民間團體討論，上任後持續關注，去年6月起陸續揭發縣內公共場所使用除草劑的問題，並提案希望縣府推動自治條例做規範。

她說，這次立法過程，縣府有做足13鄉鎮市的公聽會，讓關心這個議題的民眾，不論看法是不是一樣，都可以參與討論，是一項公民參與的過程，她覺得非常好，也樂見自治條例上路，希望縣府加強宣導，更希望落實執行，並做好源頭管理，嚴格把關。

花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書
花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書
花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書
花蓮縣議員楊華美去年發現縣內許多公共場域使用除草劑，提案要求縣府制訂自治條例規範。圖／翻攝楊華美臉書

文創 農地 環保署

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