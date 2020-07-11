「對角的稜線」聯展不同世代、部落展現傳統、現代自省

位在屏東縣瑪家鄉的原住民族委員會原住民族文化發展中心今年第二場主題展覽「對角的稜線」，由兩位文面民族創作者為主軸，花蓮太魯閣族銅門部落東冬・侯溫、與南投泰雅族力行部落黃林育麟，兩人分屬不同世代、不同部落，東冬展現對部落關注議題、省思，黃林呈現在與長輩學習傳統技藝過程，學習長者謙卑敬重，即日起在原住民族文化中發展中心展到9月13日。

來自花蓮太魯閣族銅門部落的東冬・侯溫，是中生代藝術創作者，他說，第一次用雙個展方式策畫展覽，他與黃林育麟的作品連結「工寮」，兩人選用的材質不同，但是有其脈絡性。

東冬・侯溫說，黃林育麟用自然素材，跟長輩們學習。東冬的作品使用白色打包帶，由於法令關係，原住民不能自由採集山上自然素材，有很長一段時間，部落用打包帶編織生活器物，長期下來，部落對打包帶是相當熟悉的。

東冬・侯溫作品表達對議題關注，他關注三件「正在」發生事情，在太魯閣族語「M」代表正在發生的行為或事件，創作「3Ｍ」，「MLUQIH-傷」、「MHADA-熟」、「MSPING-妝」，關於傳統祭儀、部落覺察、部落中對性別與美的定位。

東冬的作品表達出不論是傳統儀式與文化、宗教衝突，又或從當代處境中體悟出平衡與思維，也表達語言中的獨特的美與哲學，近年他創辦「兒路」，與多名不同部落青年，一同實驗一同創造更多在部落的可能性。

26歲新生代創作者黃林育麟說，他偏愛藤與竹木等自然素材，透過作品，帶領觀者來到他創作當下，品味老者們的精神、身軀樣態，「與祂們對話....」。展出作品「血的交換」、「消逝的靈魂 」傳達他在學習傳統工藝時，與長者互動的精神。