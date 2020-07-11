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影／礁溪最大停車場動工 利用國小操場挖2層花3億7千萬

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
礁溪國小操場開闢地下二層的停車場，全礁溪最大，今天開工動土。記者羅建旺／攝影
礁溪國小操場開闢地下二層的停車場，全礁溪最大，今天開工動土。記者羅建旺／攝影

宜蘭假日車潮與人潮湧現，停車位不足，但市區用地難找，利用市區學校操場蓋地下停車場成解方，除羅東國小、公正國小外，縣政府爭取補助與自籌財源共3億7千萬元，在礁溪國小操場，開闢地下二層的停車場，全礁溪最大，今天開工動土，預計明年11月完工。

縣政府指出，國道5號開通後，礁溪成為國人觀光旅遊首選，「宜4」匝道通車後，遊客可直接走宜4線及宜6線進入礁溪市區，但造成市區更多交通旅次，假日車位不足，因此，縣政府爭取中央前瞻計畫基礎建設補助2億5327萬元，縣政府自籌1億7339萬9千元，共3億7千多萬元，在礁溪國小操場興建地下二層停車場，規畫358席汽車停車格，是礁溪最大的公共停車空間。

礁溪國小地下停車場今天開工動土，施作工期為475個日曆天，預計明年（110年）11月前完工。

縣政府指出，地下停車場的建築設計，採用節能的物理性設計理念，以局部挑空的方式，增加地下停車場的通風與採光，不用靠過度的機電設備，也能有良好的空間品質，停車場設計車牌辨識、電子票券收費、在席偵測等智慧停車服務系統，方便停車及增加停車場效能。

縣政府表示，工程完成後，除提供停車需求，也因就近在礁溪國小停車，可在礁溪商業區外攔截車流，紓解車流，同時，配合礁溪城鎮之心人本環境計畫，串聯校園與周邊的步道。

礁溪國小操場開闢地下二層的停車場，全礁溪最大，今天開工動土。記者羅建旺／攝影
礁溪國小操場開闢地下二層的停車場，全礁溪最大，今天開工動土。記者羅建旺／攝影

停車場 羅東

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