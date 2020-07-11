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台東富山護漁區濃濃南洋風 不出國也有東南亞度假氛圍

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內可以跟野生海魚肌膚之親。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內可以跟野生海魚肌膚之親。記者羅紹平／攝影

因全球新冠疫情持續延燒，今年暑假國內很多民眾被迫取消前往東南亞國家度假計畫，台東縣富山護漁區的遊客步棧道旁，矗立多棟茅草涼亭（觀景台）意外為富山增添濃濃南洋風情，也成台東新興網美打卡景點，暑假不出國，來一趟富山就能體驗置身印尼、泰國海島度假氛圍。

富山護漁區位於台東杉原海水浴場附近，南邊有沙灘區連接杉原海水浴場，北邊則為珊瑚礁潮間帶區，早期漁類資源豐富，因早先過度捕撈，當地海域生態破壞殆盡，於是地方居民自發組成巡守隊護漁。

台東縣政府自2005年富山公告為禁漁區，在官民合作下，富山護漁區已成東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點，禁漁區外海的漁業資源漸漸復甦。

近年來台東地區漁會、富山社區在縣府輔導下，結合海洋資源復育，推動生態旅，讓遊客認識潮間生態，可以在沙灘玩沙戲水，用海藻製成的饅頭餵食海魚，已成台東知名親子景點，如今遊客伸手或站在沙灘淺水域，就有魚群聚隻親吻手腳的驚喜。

去年底有業者利用遊客步棧道旁的空地，搭建多間茅草涼亭，販售咖啡、手搖冷飲及鬆餅等，讓客人休息乘涼嘗美食、喝咖啡兼欣賞海景，也為富山護漁區增添濃濃南洋風情，遊客站在步棧道上就能將茅草涼亭入鏡，猶如置身印尼峇里島、松巴島或泰國普吉島度假氛圍。

富山護漁區地址：卑南鄉杉原20號；電話：（089）281582；開放時間：4月至9月，每天上午8點至下午6點、10月至隔年3月，每周一至周五上午8點至下午5點、周六至周日上午8點至下午6點；門票：全票40元、半票20元。

台東縣卑南鄉內的富山護漁區內步棧道旁的芧草觀景涼亭呈現濃濃南國風情，不出國也能感受如同置身東南亞國家。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內步棧道旁的芧草觀景涼亭呈現濃濃南國風情，不出國也能感受如同置身東南亞國家。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內步棧道旁的芧草觀景涼亭呈現濃濃南國風情，不出國也能感受如同置身東南亞國家。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內步棧道旁的芧草觀景涼亭呈現濃濃南國風情，不出國也能感受如同置身東南亞國家。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內用海藻饅頭餵魚，可以跟野生海魚肌膚之親。記者羅紹平／攝影
台東縣卑南鄉內的富山護漁區內用海藻饅頭餵魚，可以跟野生海魚肌膚之親。記者羅紹平／攝影

護漁 台東 沙灘

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