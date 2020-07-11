台東富山護漁區濃濃南洋風 不出國也有東南亞度假氛圍

因全球新冠疫情持續延燒，今年暑假國內很多民眾被迫取消前往東南亞國家度假計畫，台東縣富山護漁區的遊客步棧道旁，矗立多棟茅草涼亭（觀景台）意外為富山增添濃濃南洋風情，也成台東新興網美打卡景點，暑假不出國，來一趟富山就能體驗置身印尼、泰國海島度假氛圍。

富山護漁區位於台東杉原海水浴場附近，南邊有沙灘區連接杉原海水浴場，北邊則為珊瑚礁潮間帶區，早期漁類資源豐富，因早先過度捕撈，當地海域生態破壞殆盡，於是地方居民自發組成巡守隊護漁。

台東縣政府自2005年富山公告為禁漁區，在官民合作下，富山護漁區已成東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點，禁漁區外海的漁業資源漸漸復甦。

近年來台東地區漁會、富山社區在縣府輔導下，結合海洋資源復育，推動生態旅，讓遊客認識潮間生態，可以在沙灘玩沙戲水，用海藻製成的饅頭餵食海魚，已成台東知名親子景點，如今遊客伸手或站在沙灘淺水域，就有魚群聚隻親吻手腳的驚喜。

去年底有業者利用遊客步棧道旁的空地，搭建多間茅草涼亭，販售咖啡、手搖冷飲及鬆餅等，讓客人休息乘涼嘗美食、喝咖啡兼欣賞海景，也為富山護漁區增添濃濃南洋風情，遊客站在步棧道上就能將茅草涼亭入鏡，猶如置身印尼峇里島、松巴島或泰國普吉島度假氛圍。