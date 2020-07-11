聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東富山護漁區濃濃南洋風 不出國也有東南亞度假氛圍
因全球新冠疫情持續延燒，今年暑假國內很多民眾被迫取消前往東南亞國家度假計畫，台東縣富山護漁區的遊客步棧道旁，矗立多棟茅草涼亭（觀景台）意外為富山增添濃濃南洋風情，也成台東新興網美打卡景點，暑假不出國，來一趟富山就能體驗置身印尼、泰國海島度假氛圍。
富山護漁區位於台東杉原海水浴場附近，南邊有沙灘區連接杉原海水浴場，北邊則為珊瑚礁潮間帶區，早期漁類資源豐富，因早先過度捕撈，當地海域生態破壞殆盡，於是地方居民自發組成巡守隊護漁。
台東縣政府自2005年富山公告為禁漁區，在官民合作下，富山護漁區已成東海岸潮間帶生態豐富的海岸景點，禁漁區外海的漁業資源漸漸復甦。
近年來台東地區漁會、富山社區在縣府輔導下，結合海洋資源復育，推動生態旅，讓遊客認識潮間生態，可以在沙灘玩沙戲水，用海藻製成的饅頭餵食海魚，已成台東知名親子景點，如今遊客伸手或站在沙灘淺水域，就有魚群聚隻親吻手腳的驚喜。
去年底有業者利用遊客步棧道旁的空地，搭建多間茅草涼亭，販售咖啡、手搖冷飲及鬆餅等，讓客人休息乘涼嘗美食、喝咖啡兼欣賞海景，也為富山護漁區增添濃濃南洋風情，遊客站在步棧道上就能將茅草涼亭入鏡，猶如置身印尼峇里島、松巴島或泰國普吉島度假氛圍。
富山護漁區地址：卑南鄉杉原20號；電話：（089）281582；開放時間：4月至9月，每天上午8點至下午6點、10月至隔年3月，每周一至周五上午8點至下午5點、周六至周日上午8點至下午6點；門票：全票40元、半票20元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言