台東縣鹿野地區「鳳梨區域加工中心」正式啟用
台東縣鹿野地區「鳳梨區域加工中心」今天舉辦啟用揭牌，未來每年將可協助30公噸以上的鳳梨鮮果成為加工製品，帶動區域經濟150萬元，並透過鳳梨產業創生，帶動鹿野地區農業小村發展。
台東縣鹿野地區農會表示，過去以純人工處理鳳梨，1人要花近1個禮拜才能生產出400台斤左右的鳳梨鮮果，未來，透過加工中心機械運作，只需28小時就可處理750台斤，大幅提升處理效率。
「鳳梨區域加工中心」啟用典禮，包括縣長饒慶鈴、副縣長王志輝、鄉長李國強及鹿野地區農會理事長徐宏碁、總幹事陳正笙等人參與揭牌。
台東縣鹿野地區，包含鹿野鄉與延平鄉，有「甜蜜蜜王國」的美稱，全區鳳梨種植面積可達230公頃，是台灣東部鳳梨產量的第一名，因此，各種鳳梨都廣受全國消費者喜愛，主要品種以台農17號金鑽鳳梨為主。
不過，鳳梨採收期短且不易保存，每年鳳梨大出時，若消化不及常會造成耗損，鹿野地區農會積極開發鳳梨伴手禮，並與水保局台東分局、縣府及立委劉櫂豪合作，爭取花東基金1500萬元設立「鳳梨區域加工中心」。
「鳳梨區域加工中心」座落在鹿野鄉公所旁，中心內設備有削皮機、切片機、清洗池、瀝水台、烘乾機、冷藏室、冷卻機及包裝室等，未來不只製作鳳梨果乾，亦會開放有烘乾鮮果需求的農會、小農使用。
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