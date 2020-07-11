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影／台東熱氣球嘉年華今晨登場 逾2萬遊客讚嘆好美

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影

2020「台灣國際熱氣球嘉年華」今天清晨5點半在鹿野高台正式登場，邁入10周年的熱氣球活動雖受到疫情影響，國外造型球只有28顆，縣府估計現場逾2萬人來朝聖，不少熬夜等待的民眾，一早看到熱氣球升空都驚喜不已，直呼「好美喔」。

台東縣國際熱氣球嘉年華活動，由台東縣長饒慶鈴宣布啓動。饒慶鈴表示，今年全球受新冠疫情影響，日本佐賀、墨西哥相繼宣布停辦熱氣球節，感謝全國民眾與政府共同成功防疫，縣政府克服萬難，今年熱氣球活動可能是全球唯一的熱氣球節，台東縣政府很開心宣布「要在未來的51天，用28顆國外造型球、11顆國內球，向全台灣民眾散發滿滿正能量」。

今天熱氣球嘉年華開幕共出動19顆球，11顆自由飛，8顆立球現場展示。為了看今天的熱氣球活動，現場還有不少民眾昨天晚上就全家到現場露營，就是為一睹熱氣球風采。更多民眾凌晨3時就出門，會場聯外道路也因塞車，今天清晨4時活動現場已人山人海，很多是家長帶著家中小娃兒來參加活動。承辦的台東縣政府交觀處宣布「現場擠爆超過2萬人」。

「太棒了！能參與10周年的熱氣球嘉年華。」來自台北市的許姓遊客興奮說，前9年因工作關係都沒機會來台東看球，今年順利排到假開車帶家人來圓夢，總算完成心願。另宜蘭鄭姓遊客表示，「這麼多球升空，真的好美喔！沒睡是值得的」。

「3、2、1，萬球齊飛！」主持人倒數後，清晨6點現場10顆造形球從鹿野高台緩緩升空，民眾相機、手機拍個不停，記錄最美的一刻，也見證台東熱氣球活動邁入10歲，正式宣告為期51天的活動開跑。

今年還有8場光雕音樂會及7場最美星空音樂會，讓10周年熱氣球活動內容更豐富熱鬧。即日起至8月30日止，長達51天熱氣球嘉年華，可追逐28顆國外造型球，其中10顆是第一次來台東，每天主場地鹿野高台將維持5到6顆造型球立球及5到6顆繫留球。縣府歡迎全國民眾暑假無法出國，就到台東玩球、追球，快樂過暑假。詳情可至官網( https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw )查詢。

2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場有不少遊客昨晚就到現場露營。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場有不少遊客昨晚就到現場露營。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場有不少遊客昨晚就到現場露營。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場有不少遊客昨晚就到現場露營。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影
2020台東縣熱氣球喜嘉年華活動今天清點5點半啟動，現場湧入逾2萬名遊客。記者羅紹平／攝影

熱氣球嘉年華 台東 疫情

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