五結農會保管箱遭竊案 受害戶抗議

宜蘭縣五結鄉農會保管箱今年4月底爆發財物遭竊，54戶受害，受損金飾等財物逾2千多萬元，部分受害戶組自救會，爭取權益，昨天到鄉農會抗議，要求追究責任。現場氣氛一度火爆，由於雙方沒有共識，自救會憤而離去，揚言未來會採突擊方式繼續抗議。

五結鄉農會保管箱內財物遭竊案，警方將涉案的鄉農會黃姓前員工送辦，農會後續與受害戶調解。不過，不少受害戶不滿，組成自救會，昨拉白布條高喊口號，至鄉農會抗議。警方出動大批警力維持秩序，自救會一度衝向大門，遭警方阻擋，並舉牌警告。

自救會指出，保管箱失竊案爆發已兩個多月，農會只願意以5萬元賠償受害存戶，協調時，將所有責任全推給黃嫌，自救會要求解決問題及合理賠償，鄉農會卻毫無誠意，因此要求追究總幹事責任，保管箱內財損50萬元以下全額賠償。

自救會還訴求，農會主管機關及金管機關盡快完成行政調查，懲處管理失職人員，協助受害戶求償，司法部分，則請求檢調機關調查是否有其他共犯或主管涉及包庇。

鄉農會前總幹事李林欽已退休，由代理總幹事長林焜棟出面協調，並鞠躬道歉。他說，目前在調解會陸續安排調解，有的已成功，若想和解可以申請，調解達成後一個月內就把金額入帳，如果訴訟，依法院判決金額理賠。

不過，自救會認為農會說法多餘，憤而離去，揚言未來會採突擊方式繼續抗議。