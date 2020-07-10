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花蓮反卜蜂聯盟稱未收到撤照公文 縣府：已發出

中央社 / 花蓮縣10日電
反卜蜂自救聯盟指出，至今等不到花蓮縣府宣布撤銷的正式公文。圖為花蓮反卜蜂聯盟日前到花蓮縣議會陳情抗議，要求縣府撤照。 報系資料照
反卜蜂自救聯盟指出，至今等不到花蓮縣府宣布撤銷的正式公文。圖為花蓮反卜蜂聯盟日前到花蓮縣議會陳情抗議，要求縣府撤照。 報系資料照

台灣卜蜂公司花蓮養雞場案，因居民反彈，花蓮縣府上月宣布撤銷相關執照。反卜蜂自救聯盟指出，至今等不到正式公文，不排除再次發起抗議行動。縣府回應，撤照公文今天已發出。

花蓮反卜蜂自救聯盟今天發布新聞稿指出，縣長徐榛蔚上月24日親自到壽豐、鳳林、光復三鄉鎮，再次強調卜蜂撤照，自救聯盟當時就反映口說無憑，必須有白紙黑字公文才算數，縣府副秘書長張逸華承諾，會在7月10日縣議會臨時會前發布。

新聞稿指出，反卜蜂聯盟鳳林自救會長張家蕙昨天向縣府電話詢問，張逸華表示，公文已經定稿完成，他記錯縣議會臨時會議時間，應是14日不是10日，且縣府團隊正在外縣市考察出差，來不及發文，14日前一定會發文。

花蓮反卜蜂自救聯盟指出，今天是承諾的期限，等到下午5時都不見縣府公文，唯一理由是「記錯臨時會時間」，期間都沒有主動告知，完全不能接受這樣推拖的說法，認為縣府失信於民。

花蓮反卜蜂自救聯盟強調，若14日前沒收到卜蜂撤照正式公文，將在17日到縣議會陳情，邀請縣議員和縣民一起前進縣府討公文。

張逸華今天接受媒體採訪指出，卜蜂養雞場案經縣府律師研究後，今天已經將撤照公文發給申請人。他強調，縣府立場始終如一，歡迎非污染企業集團來花蓮投資，但須謹守環境保護、取得地方鄉親了解與支持。

台灣卜蜂公司計畫在花蓮鳳林等3個鄉鎮設置大型養雞場，預計飼養37.5萬隻雞，引起地方疑慮及反彈，抗議行動不斷；卜蜂6月5日宣布暫停相關建場作業；花蓮縣政府6月23日以卜蜂沒有遵守承諾與民眾溝通為由，宣布將撤銷卜蜂已取得的各項許可執照。

徐榛蔚 考察 自救會 卜蜂

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