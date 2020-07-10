宜蘭最高單價公共建築藏美學密碼 空中鳥瞰才能解謎
造價14億3千萬元的宜蘭縣政府第二行政中心，12日開工動土，這是宜蘭近年來單區金額最高的公共工程建案。縣政府發揮創意，開工前，預定地營造成花海，種上4萬5千朵象徵溫暖與光明向日葵，開放賞花後，採收義賣，幫助弱勢。動工典禮請柬，首度以手工刀刻，以立體模型紙卡，看見未來雛型，而轉印在T恤的圖騰，初看以為是英文字，竟是建築群的鳥瞰圖，處處藏著建築美學與密碼。
宜蘭縣政府新建第二行政中心，工程歷經9次流標後，終於在4月7日決標，第10次完成招標，造價為14億3千萬元，計畫興建7棟辦公大樓，後天開工，預計112年1月完工，把現在都擠在羅東蛋黃區的機關搬出進駐，讓出羅東市區空間，翻轉改造，帶動竹林地區都市發展。
開工典禮上，將推出宣傳文宣與小遊戲，增加民眾對洽公業務的印象，警察局更備有8輛交通安全宣導小重型機車，讓小朋友試乘，消防局有防火知識家、救護急先鋒（CPR）等宣傳，並於現地配合雲梯車、隧道排煙車等消防車輛展示。
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