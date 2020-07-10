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影／基隆午後時雨量31毫米 大雷雨急又猛道路積水
基隆市今天下午3點起下起大雷，大雨來得又急又猛，間歇性的雷聲很大，部分道路都出現積水情形，不少人被淋得滿身濕。根據中央氣象局統計，基隆市仁愛區下午3到4點，1小時內就下了31毫米的雨量，目前仍不斷有打雷聲，民眾說，雨下得好大。
「中午在吃飯怎麼下這麼大」王姓市民說，為了趕時間只好淋雨了。下午3點多起，基隆打了好幾聲大雷聲，讓在市府工作的員工都探出窗外察看，不斷下起傾盆大雨，中正路、明德一路、基金一路、南榮路等道路都積水，雨勢很大。
根據中央氣象局統計，基隆市仁愛區下午3到4點1小時內就下了31毫米的雨量，雨勢集中在這1小時內。住在愛四路的民眾說，還好雨有停一下，4點後雨勢趨緩，否則可能就會淹水了。
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