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新北、宜蘭連線行銷漁港觀光 取這名字還可享優惠

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
到新北、宜蘭當地可買到相關特產品。記者江婉儀／攝影
到新北、宜蘭當地可買到相關特產品。記者江婉儀／攝影

新北市與宜蘭縣今聯合推廣漁港觀光與行銷黑鮪魚，新北市漁業管理處表示，新北推出青春山海線夜漁港三倍爽系列活動，宜蘭則推出烏石港賞鯨活動與宜蘭特選產品LINE專區，鼓勵民眾到兩縣市觀光旅遊。另外，只要名字與「新宜」或「宜新」同音，就可以在特定漁港享有各種優惠。

新北市長侯友宜、宜蘭縣長林姿妙今同台推銷「新宜觀光」，漁管處表示，民眾到南方澳漁港可吃到當地新鮮的黑鮪魚，再到烏石港賞鯨登龜山島，另外，宜蘭縣政府與LINE合作推出「宜蘭嚴選」，包括頭城櫻花蝦、蘇澳旗魚鬆、石斑魚，還有限時特價、限量免運的優惠，只要動手指就可把新鮮送到家。

新北推出青春山海線夜漁港三倍爽系列活動，包含深澳漁港奇幻光雕水舞秀、淡水第二漁港的爵士樂表演、浪漫情人煙火秀、戀愛粉色遊具，到草里漁港可以參加釣魚競賽及港邊烤肉活動等，適合親子同樂或情侶約會，使用振興三倍券參加「新北振興168」活動，還享有漁港魚市優惠跟抽獎。

另外，不論名字是音同「新宜」、「宜新」，來新北、宜蘭消費都有特別福利。到烏石港或南方澳當地餐廳消費，可憑發票到漁會換取祝大漁禮品或是享賞鯨繞島行程7折優惠；到淡二漁港、深澳漁港的特定餐廳消費憑身分證除可打9折，還有贈送小菜、茶點，

林姿妙表示，蘇澳的黑鮪魚、櫻花蝦、吻仔魚是在地特色，今年宜蘭的黑鮪魚特別豐收，黑鮪魚有豐富的DHA跟魚油，每個部位都好吃，但受到新冠肺炎影響價格下跌，歡迎民眾到宜蘭吃新鮮海產，今年宜蘭童玩節停辦，但晚上有星光樂園，到8月13日前都可來宜蘭欣賞豐富的表演活動。

侯友宜表示，防疫後要拚經濟，新北28個漁港、宜蘭11個漁港，漁獲都非常豐富，黑鮪魚的口感QQ脆脆、很像松阪豬，不但新鮮還有特殊的香氣，不用特地跑到東港，只要到隔壁的蘇澳就能吃到黑鮪魚，還能到烏石港賞鯨登島，來新北漁港有很多活動，不論是吃海產、看水舞、夜釣都有，活動非常多元。

新北市長侯友宜（左）、宜蘭縣長林姿妙（右）今同台行銷黑鮪魚跟漁港觀光。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（左）、宜蘭縣長林姿妙（右）今同台行銷黑鮪魚跟漁港觀光。記者江婉儀／攝影
新北市與宜蘭縣今聯合推廣漁港觀光與行銷黑鮪魚。記者江婉儀／攝影
新北市與宜蘭縣今聯合推廣漁港觀光與行銷黑鮪魚。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右）、宜蘭縣長林姿妙（左）今同台行銷黑鮪魚跟漁港觀光。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜（右）、宜蘭縣長林姿妙（左）今同台行銷黑鮪魚跟漁港觀光。記者江婉儀／攝影

黑鮪魚 賞鯨

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