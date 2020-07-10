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「我要當到做不動」 93歲嬤街頭導護志工18年風雨無阻

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
93歲嬤邱魏養街頭導護志工18年風雨無阻。圖／基隆市政府提供
93歲嬤邱魏養街頭導護志工18年風雨無阻。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天舉行導護志工交通服務隊輔導研習，教育處長林祝里頒發感謝狀，感謝志工們風雨無阻的守護學童。其中建德國小導護志工邱魏養已高齡93歲，18年來每周執勤2次，其展現的恆心與毅力，令人感佩。邱魏養把每個學生都當自己的孫子，她說「當做運動，我要做到做不動為止」。

基隆市國中小的導護志工總共有411名，服務年資超過30年以上共5位， 滿20年以上共45位，滿10年以上共131位。其中五堵國小白雪嬌志工擔任導護工作長達33年，一直持續守護學童安全；建德國小邱魏養志工雖已高齡93歲，仍以守護學童通學為志業，服務18年從沒間斷。

林祝里說，長年以來，交通事故一直是學齡孩童的死亡主因之一，然而，整體交通實體環境的改善與提升無法速成，導護志工群是一群默默付出的守護者，這些長年服務的導護志工，起初加入原因多是因為對自身孩子上學安全的關切，但是在孩子畢業之後，他們依舊選擇繼續守護其他的孩子。

邱魏養表示，小時候家裡窮，後來嫁人跟著老公四處做工，挑磚、拌水泥等粗重活她都一樣做，練就好體力，當志工一站就是1個多小時，即使寒流、下雨她也都不缺席，她說「答應人家的事就要做到」，她很愛護學生，都當自己的孫子般照護。

議員張之豪說，邱魏養阿嬤住在他家對面的鶯歌里，是建德國小最資深、最認真的交通導護志工，每天早上6點多風雨無阻，保護國小的學生上下課的交通安全。

張之豪指出，她曾經是養女，但養父母卻也早逝，她很早就自力更生，婚後又跟著丈夫四處做粗工，人生艱苦也打拚。她有10個子女，60幾個孫子，更有數不清的曾孫。在她眼中，他就像個孫子一樣，每次看到他，她都好像有四次元口袋一樣，會隨手拿出糖果餅乾給他吃甜甜。

93歲嬤邱魏養街頭導護志工18年風雨無阻。圖／取自張之豪臉書
93歲嬤邱魏養街頭導護志工18年風雨無阻。圖／取自張之豪臉書

德國 張之豪 基隆 志工

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