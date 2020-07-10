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因應台東國旅人潮 立榮航空北東航線添大飛機

中央社 / 台東縣10日電

進入觀光旺季，台東湧入國旅人潮，立榮航空北東航線加入空中巴士A321機型，載客數184人，是台東航線史上載客量最大機型。

今天上午台東豐年機場跑道上出現碩大的客機，台東航空站噴灑水柱歡迎，地勤工作人員驚呼「這傢伙真高大」。

台灣武漢肺炎 （2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情趨緩，國旅大爆發，台東因武漢肺炎零確診，成為許多遊客首選，尤其是蘭嶼、綠島旅宿幾乎天天客滿，機票一票難求。

立榮航空為提升暑假載客量，7月北東航線有14航班往返改飛行空中巴士A321機型，載客量為184人；8月則有16航班往返。

立榮航空表示，立榮航空目前還在飛行的ATR72-600型客機，載客數70人，但為因應暑假台東遊客量增加，立榮於是向民航局申請空中巴士A321機型飛台北台東航線，今天首航。

台東航空站表示，目前台北往返台東共有立榮及華信2家航空公司，每天單程共6班。近來幾乎班班客滿，今天空中巴士A321機型也是客滿情況。

立榮過去曾使用空中巴士A320機型飛台東，座位數約170人，比A321的184人少一些，今天A321飛抵台東，是台東航線史上載客量最大機型。

台東 空中巴士 東航

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