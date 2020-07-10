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空中巴士A321飛抵台東 創豐年機場國內最大飛機起降
台灣疫情趨緩，因應台東暑假旅遊旺季國旅遊客提升，立榮航空今天首班空中巴士A321機型，從台北飛抵台東，載客數184人，是台東航線史上載客量最大機型。
目前立榮航空飛台東的機型ATR72-600型客機，載客數70人，但因應暑假台東遊客量增加，立榮遂向民航局申請空中巴士A321機型飛台北台東航線，今天首航於上午11點飛抵台東豐年機場。
台東豐年機場也以噴灑水柱歡迎這台大傢伙，不少飛機迷也拍下這歷史性的畫面。
台東航空站表示，目前台北往返台東共有立榮及華信2家航空公司，每日單程共6班。近來幾乎班班客滿，今天空中巴士A321機型也是客滿情況。
據了解，立榮過去曾使用空中巴士A320機型飛台東，座位數約170人，比A321的184人少一些，今天A321飛抵台東，是台東航線史上載客量最大機型。
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