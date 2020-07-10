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影／百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛 港邊大砲齊聚搶拍美姿

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供

基隆正濱漁港近日每天清晨、黃昏時刻都吸引很多攝影人士、鳥友架設「大砲」拍照，港邊圍了一整群人讓人好奇到底在拍什麼。原來是有漁港聚集大批鳳頭燕鷗，疑為海面上的魚覓食而來，很多民眾也去拍鳳頭燕鷗凌空飛起、往下衝覓食的美姿，民眾直呼「好白、好美」。

基隆鳥會常務理事沈錦豐昨天搭船水路解說他從小生長的正濱漁港，回程時，發現150隻以上的鳳頭燕鷗停棲在他小時候游泳的信號台岸邊，由於行程有點趕，就沒有請船長靠近「點名」。

沈錦豐表示，鳳頭燕鷗最早在清明節有零星個體，數量最多大約就是在7、8月這個季節，去年八斗子漁港也有超過200隻獵食海面上的褐臭肚魚。

漁民說，以前也有看到燕鷗，但今年量多很多。在場拍攝的攝影人士說，出現的時間是每天清晨及黃昏，常在天空盤旋，有時則在浮桶、漁船上休息。

俗名叫大鳳頭燕鷗的鳳頭燕鷗，屬珍貴稀有保育等級，為大型燕鷗，體型不小，不管雌雄外形都一樣，在繁殖季前額呈白色，頭頂和頭後的上半部呈黑色，並可以看到黑色羽冠。主要以小型魚類為主要食物來源。

百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛。圖／沈錦豐提供
正濱漁港港邊大砲齊聚搶拍鳳頭燕鷗美姿。記者游明煌／攝影
正濱漁港港邊大砲齊聚搶拍鳳頭燕鷗美姿。記者游明煌／攝影

正濱漁港 攝影 基隆

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