影／百餘鳳頭燕鷗正濱漁港盤飛 港邊大砲齊聚搶拍美姿

基隆市正濱漁港近日每天清晨、黃昏時刻都吸引很多攝影人士、鳥友架設「大砲」拍照，港邊圍了一整群人讓人好奇到底在拍什麼。原來是有漁港聚集大批鳳頭燕鷗，疑為海面上的魚覓食而來，很多民眾也去拍鳳頭燕鷗凌空飛起、往下衝覓食的美姿，民眾直呼「好白、好美」。

基隆鳥會常務理事沈錦豐昨天搭船水路解說他從小生長的正濱漁港，回程時，發現150隻以上的鳳頭燕鷗停棲在他小時候游泳的信號台岸邊，由於行程有點趕，就沒有請船長靠近「點名」。

沈錦豐表示，鳳頭燕鷗最早在清明節有零星個體，數量最多大約就是在7、8月這個季節，去年八斗子漁港也有超過200隻獵食海面上的褐臭肚魚。

漁民說，以前也有看到燕鷗，但今年量多很多。在場拍攝的攝影人士說，出現的時間是每天清晨及黃昏，常在天空盤旋，有時則在浮桶、漁船上休息。