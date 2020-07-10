銘傳奪JHBL乙級首冠幕後功臣是他 專任教練缺是關鍵

過去一直以升學率聞名的基隆市銘傳國中，成立體育班才短短9年，便在這屆的JHBL國中籃球乙級聯賽，一舉奪下男子組冠軍、女子第四名，寫下校史的新紀錄，總教練徐偉勝是最大功臣。徐偉勝說，致勝的關鍵除球員的努力外，感謝市長林右昌為優秀體育人才安排專任教練缺，讓他們能夠無後顧之憂培育新秀，讓這群初生之犢不畏虎的基隆囝仔，讓各縣市刮目相看。

身為銘中校友的徐偉勝就讀銘中時期，就以過人的身高和靈活的身手嶄露頭角，一路以籃球升學，畢業後進入職籃裕隆隊，期間戰果豐碩。102年因傷退役後，熱愛籃球的他，一心想將自身經驗回饋母校並傳承給基隆在地的學子們。

在校長許文璋的熱情邀約之下，徐偉勝原本以代理教師身分加入銘傳體育團隊，但林右昌長為留住優秀人才，讓基層籃球能有更穩定而長遠的發展，特別指示銘傳國中增聘徐偉勝為專任教練，徐教練沒有辜負市長的美意，短短2年，便帶領他一手挑選、培育的小將同時進入4強，男子隊更以17連勝的戰績，笑納全國冠軍。

徐偉勝說，基隆球員素質不會比其他縣市差，銘傳國中獨特的地理環境，一定可以培養出更多的學弟妹，讓基隆人以這支球隊為傲，基層教育的努力，需要漫長的時間等待，與不辭辛苦的付出。

在徐偉勝努力下，106學年度就一路挺進冠亞軍賽，林右昌也特別親臨加油，可惜屈居亞軍，但這群初生之犢不畏虎的基隆囝仔，早已讓各縣市刮目相看，今年拚到第一。