影／蘭嶼街頭藝人穿丁字褲吹薩克斯風 遊客：很特別

台東蘭嶼雅美（達悟）族人周克桂去年從模板工轉型為街頭藝人，在島上吹薩克斯風表演，特別的是他身著傳統丁字褲服飾吹奏，令人印象深刻，就連副總統賴清德也曾主動合影留念。

「穿自己傳統服飾吹西洋樂器在正常不過了。」周克桂說，他沒想這麼多，想說在自己家鄉穿丁字褲吹薩克斯風，自然就好，想不到這樣的結合吸引大家目光，也沒想過副總統會和自己拍照。

原本在台灣本島做模板的周克桂，去年辭去40年工作，毅然返鄉，家鄉沒有太多就業機會，他就吹起曾經自學過的薩克斯風，並開始在島上各景點區吹奏表演，當起街頭藝人，賺起小費貼補家用。

而特別是他顛覆了一般人對吹薩克斯風的印象，因為周克桂是著傳統服飾丁字褲表演，路經遊客很難不去注意，紛紛駐足聆聽欣賞，不時還會要求合照，成為島上亮點之一。

「很特別，也很新奇！」溫姓遊客說，第一次看到傳統與現代的結合，很不錯。另張姓遊客說，「演奏的很棒！非常融合蘭嶼島上的特色」。