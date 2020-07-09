基隆青劇節4校演出 今開放索票

基隆青少年戲劇節是在地熱愛戲劇的青、少年揮灑創意與熱情的舞台，今年首場由慾望劇團與青少年演出「夢想」，今開放索票，18日開始演出，劇本、舞台、服裝到粉墨登場皆由基隆女中等4校學生一手包辦，展現天分與對表演的熱情；新北中和區公所的「星光電影院」系列活動從11日起連續4個星期六也播放超夯迪士尼電影。

基隆市文化局長陳静萍表示，青劇節是基隆培養在地戲劇人才重要平台，基隆藝文團體與學生珍惜這次被看見的機會，因此努力排練，此次參與學校包括基隆女中、暖暖高中、二信高中和碇內國中戲劇社。

基隆青劇節今年以「夢想」為主題，共推出5檔戲、11場次。慾望劇團導演黃品文說，青劇節每年有不同主題，不管是過去的在地故事、青春和今年的夢想，都可以讓青少年用自己的視角去詮釋。青劇節演出地點在文化中心島嶼實驗劇場，檔次與索票資訊可上臉書「基隆青少年戲劇節」粉絲頁查詢。

中和區公所將在7月11日25日、8月1日及15日等4個周六分別於中和市民活動中心、前國防管理學院中正堂、秀山國小及中和國中巡迴播出「玩具總動員4」、「獅子王」、「阿拉丁」及「冰雪奇緣2」等影片，區公所歡迎民眾一起欣賞。