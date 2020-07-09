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北捷公益列車開到花蓮 跟瑞北國小開踢溫馨足球賽

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，北捷董事長李文宗今天率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，且舉辦足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷。圖／北捷提供
台北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，北捷董事長李文宗今天率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，且舉辦足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷。圖／北捷提供

台北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，北捷董事長李文宗今天率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，且舉辦足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷。圖／北捷提供
台北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，北捷董事長李文宗今天率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，且舉辦足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷。圖／北捷提供
北捷運公司「走近偏鄉 走入北捷」公益活動列車開到花蓮縣，今天北捷董事長李文宗率隊前往花蓮縣瑞穗鄉瑞北國小，由瑞北國小畢業的績優員工林樺總，現身分享成長經驗和工作點滴，且與瑞北國小進行足球PK賽，趣味橫生歡笑不斷，最終由瑞北國小足球隊完勝北捷代表隊，為活動畫下溫馨又完美句點。

瑞北國小學生喊著「阿宗伯」的董事長李文宗，在活動一開始即說明，北捷在全世界軌道運輸相當有名，也擁有名列前茅的佳績，是台北驕傲也是台灣驕傲，但北捷成就來自社會大眾支持，現在當仁不讓回饋社會，今年首度規劃「走近偏鄉 走入北捷」活動，透過績優原住民員工，帶領北捷走入原鄉地區。

目前擔任環狀線司機員領班的林樺總，進入公司的這8年多來，在崗位上認真負責，自花蓮縣瑞北國小畢業，二話不說接下活動第一棒，回到母校與小學弟小學妹們零距離接觸，大方分享自己的成長、求學及求職過程。

「選我、選我……」學弟妹認真聽演講，知道答案爭相舉手，希望得到北捷精緻小禮品，道地布農族出身的林樺總，回到故鄉踏進小學校園，心情既放鬆又感動，現場舉行簡單的「辨臉」項目，原來是指認出哪個學生是同學的小孩，他大笑說根本認不出來，另外也秀出國小畢業證書，只為了證明優秀瑞北子弟不容含糊。

此外，李文宗現場親下戰帖，「挑戰」瑞北國小足球隊員，凡突破守門員踢進一球，即可獲得一份精美小禮物「聲光回力電聯車」，瑞北國小足球隊每踢進一球，現場響起熱烈歡呼聲，由瑞北國小足球隊拔得頭籌。

為慶祝公益元年首發活動，北捷推出「花東學童來台北FUN放暑假」優惠，自7月15日至8月31日，花東地區國小以下學童，憑學生證或身分證明文件，可免費搭乘貓空纜車及免費兌換兒童新樂園專案優惠券1張。

北捷表示，「走近偏鄉 走入北捷」活動，造訪的學校分別是台東賓朗國小、大南國小、利嘉國小及花蓮光復國小、瑞北國小等5所，在暑假期間，邀請該5所小學的師生代表，北上度過3天2夜的北捷獨家體驗行程。

北捷 足球 偏鄉

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