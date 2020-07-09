港嘴位移 颱風季來臨富岡漁民憂釀災

進入旅遊旺季和颱風季節，漁船和客輪進出頻繁的台東富岡漁港出現港嘴位移，漁民和客輪業者擔心坍陷釀災。台東縣府農業處表示，將向海巡署調閱資料，辦理後續修復賠償事宜。

漁民說法，所謂「航嘴」是指漁港入口處位置。台東縣政府農業處漁業科表示，經專業會勘視察，富岡漁港碼頭內港港嘴位移塌陷狀況，恐屬人為船隻撞擊，將向海巡署調閱相關資料，儘快辦理後續修復、賠償事宜。

近日富岡碼頭都是爆滿的旅遊人潮，往返綠島與蘭嶼的客輪進進出出；漁船也忙著出海捕魚，有漁民發現港嘴拉起封鎖線，走近查看竟是港嘴位移塌陷。

海巡署東區分署伽藍漁港安檢所表示，6月中旬巡邏時發現碼頭港嘴尾端塌陷，為避免影響公共安全，在塌陷處緊急拉起封鎖線，並陳報主管機關台東縣政府漁業科。

當地漁民表示，6月18日下午在碼頭整理魚網，聽到一聲猛烈的撞擊聲，之後就發現內港港嘴有位移塌陷狀況，擔憂颱風季塌陷後恐影響漁船進出，希望盡快妥善處理。

富岡漁港是僅次成功漁港的台東第二大港，因鄰近阿美族「加路蘭部落」，舊名加路蘭港。離台東市區約6公里，除了是台東進出綠島、蘭嶼轉運站，加上黑潮帶來漁獲，也是東部地區著名漁場、海釣場。