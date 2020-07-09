快訊

財神爺上門了！威力彩獎號出爐 頭獎上看14.6億

港嘴位移 颱風季來臨富岡漁民憂釀災

中央社 / 台東縣9日電

進入旅遊旺季和颱風季節，漁船和客輪進出頻繁的台東富岡漁港出現港嘴位移，漁民和客輪業者擔心坍陷釀災。台東縣府農業處表示，將向海巡署調閱資料，辦理後續修復賠償事宜。

漁民說法，所謂「航嘴」是指漁港入口處位置。台東縣政府農業處漁業科表示，經專業會勘視察，富岡漁港碼頭內港港嘴位移塌陷狀況，恐屬人為船隻撞擊，將向海巡署調閱相關資料，儘快辦理後續修復、賠償事宜。

近日富岡碼頭都是爆滿的旅遊人潮，往返綠島與蘭嶼的客輪進進出出；漁船也忙著出海捕魚，有漁民發現港嘴拉起封鎖線，走近查看竟是港嘴位移塌陷。

海巡署東區分署伽藍漁港安檢所表示，6月中旬巡邏時發現碼頭港嘴尾端塌陷，為避免影響公共安全，在塌陷處緊急拉起封鎖線，並陳報主管機關台東縣政府漁業科。

當地漁民表示，6月18日下午在碼頭整理魚網，聽到一聲猛烈的撞擊聲，之後就發現內港港嘴有位移塌陷狀況，擔憂颱風季塌陷後恐影響漁船進出，希望盡快妥善處理。

富岡漁港是僅次成功漁港的台東第二大港，因鄰近阿美族「加路蘭部落」，舊名加路蘭港。離台東市區約6公里，除了是台東進出綠島、蘭嶼轉運站，加上黑潮帶來漁獲，也是東部地區著名漁場、海釣場。

台東 海巡署 漁民

延伸閱讀

疑除濕機自燃釀災 基隆民宅火警屋主送醫

影／日本九州豪雨釀災 球磨村老人院14人罹難

台南鹽水民宅火警一死3人搶救中 疑電線走火釀災

台東「小野柳」以後叫富岡地質公園 今正名審議通過了

相關新聞

宜蘭二湖鳳梨上市了 種植歷史上百年個頭不大風味卻美

宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨種植歷史上百年，每年7至8月盛產，品種為古早的土鳯梨品種「開英種」，因果農堅持不使用生長激素，鳳梨個...

影／宜蘭童玩星光樂園 18日起免費玩

宜蘭童玩節今年因防疫暫停，但宜蘭縣政府在冬山河親水公園推出「2020宜蘭童玩星光樂園」，縣長林姿妙今天宣布，活動7月18...

秋行軍蟲天敵 花蓮糖廠養寄生蜂防治

秋行軍蟲去年入侵台灣危害農作物，經農政單位和學者研究發現，花蓮糖廠原用來防治蔗螟與玉米螟的赤眼卵寄生蜂，幼蟲可抑制秋行軍...

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

宜蘭縣警察局交通隊女警吳晨如外型亮麗，在北宜公路宣導交通安全，取締違規，被車聚車友發現，驚艷形容她是「北宜林志玲」，不過...

家扶媽媽展布藝 牛仔褲變座頭鯨

花蓮家扶中心幸福小鋪成立近12年，首次舉辦藝術展，家扶媽媽們將二手牛仔褲拆解，運用丹寧布料，拼貼成布沙發、創意杯墊、巨型...

重機擾民 安朔高架橋擬設隔音牆

省道台九線南迴改安朔草埔段，6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，重機轟隆聲響，影響安朔村民安寧，...

斜槓人生／愛玩音樂 黑手許諫誌假日變樂手

台東縣鹿野鄉55歲鄉民許諫誌是修車行老闆，黑手出身的他也是台東縣領有證照的行頭藝人，從小就喜歡玩音樂，擅長的樂器不少，爵...

宜蘭酷樂券 折價5.7萬 還抽汽車

國內旅遊重鎮宜蘭，為搶暑假國旅商機，昨天宣布推出「宜蘭酷樂券」，共有222張優惠折價券，整合宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等20...

喜閱 基隆打造「閱讀一條街」

基隆市仁愛國小和誠品文化藝術基金會合作，由基金會提供書籍，以學校為中心設立沿線閱讀據點，打造基隆市第一條「閱讀一條街」，...

和平營區營舍新建啟用 大基隆歷史場景 再造跨大步

基隆和平營區二營舍新建工程昨天落成，將供中濱營區部隊進駐，基隆市文化局表示原中濱營區將拆除，打造大沙灣歷史園區，屆時法國...

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

宜蘭縣警察局交通隊年輕女警吳晨如日前在新北、宜蘭縣界的北宜公路路旁宣導交通安全，因她外型陽光，除被騎士封上「北宜林志玲」...

偏鄉振興券那裡換？ 台東警方郵局將助偏鄉發放

紙本振興三倍券將於7月15日起開放郵局臨櫃購換，由於台東縣部分偏鄉部落因無郵局，加上交通不便，警方和郵局將協助購換事宜。

熱門新聞

北捷1280月票搭破萬何方神聖？ 北市查日搭30次無違規

影／南投消暑勝地將封路 全因遊客沒品無下限

扯！公車司機狂刷1280月票賺獎金 北市揪出7筆全部重罰

離家9年半！台南市副市長王時思請辭 「老公希望我回家」

「神隱少女」海上鐵軌現台東沙灘！1.3公里神秘鐵軌道

影／宜蘭女警執法不手軟 車友卻驚豔封「北宜林志玲」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。