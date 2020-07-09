藝起來我家三合院作客 92歲奶奶邀聽歌吃鳳梨

台東鹿野文創聚落發展計畫–藝起來我家活動，鹿野鄉龍田村92歲奶奶吳金玉邀請大家11日到她家作客，奶奶準備了當地的鳳梨送給前40名報名粉絲。

台東縣政府文化處今天表示，2020鹿野文創聚落發展計畫–藝起來我家活動，第3場次將於11日下午4時在吳金玉奶奶家三合院（鹿野鄉光榮路117號）舉行，由鋼琴家周美君搭配聲樂家張琳琳演出，以鋼琴聲佐美聲及小提琴，演繹主人吳奶奶的一生。

台東縣長饒慶鈴表示，藝起來我家活動讓藝文下鄉，縮短城鄉間的藝文差距，每場次活動都會依社區的屬性，帶入不同的表演類型；炎炎夏日午後，看著表演、品嚐著充滿人情味的茶點，就像從前大家聚集在庭院聊天、乘涼那般美好。錯過前2場活動的民眾，這次千萬不要再錯過。

文化處表示，活動當日準備了許多耳熟能詳的經典曲目，歡迎民眾自由入場；但有一個限量的好消息，主人家吳金玉奶奶準備了正對時的在地鳳梨，要送給前40名在粉絲頁報名的民眾。

活動當日適逢台東熱氣球嘉年華開幕，台東縣政府歡迎鄉親及遊客在前進鹿野高台欣賞熱氣球光雕音樂會前，先到龍田吳金玉奶奶家。