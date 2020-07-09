基青少年戲劇節登場 除了看戲還能探索劇場秘密空間

基隆青少年戲劇節是在地熱愛戲劇的青、少年揮灑創意與熱情的舞台，今年首場由慾望劇團與青少年演出「夢想」，10日開放索票。基隆女中、暖暖高中、二信高中和碇內國中戲劇社接著登台，劇本、舞台、服裝到粉墨登場皆由學生一手包辦，展現天分與對表演的熱情。

基隆市文化局長陳静萍表示，青劇節是基隆培養在地戲劇人才重要平台，基隆藝文團體與學生珍惜這次被看見的機會，因此努力排練。

文化局副局長李添慶說，社團生活是學生成長重要的一環，樂見學生在青劇節呈現社團學習成果。劇碼中有句台詞，「你的夢想會不會變成別人的夢魘」，值得大家去深思，相互理解。

基隆青劇節今年以「夢想」為主題，共推出5檔戲、11場次。慾望劇團導演黃品文說，青劇節每年有不同主題，不管是過去的在地故事、青春和今年的夢想，都可以讓青少年用自己的視角去詮釋。看戲的民眾也可以從青少年演出的故事，知道他們怎麼看待這個世界。

青劇節除了戲劇演出，11、12日晚上在東岸廣場有「驚喜快閃」活動。18、19日另辦「劇場導覧」活動，即日起受理報名參加，帶領民眾探索劇場裡的秘密空間，搭配團隊現場情境演出，看見青少年的活力與創意。

基隆青劇節演出場次：

7月18日下午2點半、晚上7點半和7月19日下午2點半，慾望劇團與青少年演出《夢想》。 7月22、23日晚上7點半，基隆女中這個戲劇社演出《Dream Catcher》。 7月25日晚上7點半，7月26日下午2點半，暖暖高中就是戲劇社演出《夢魘》。 7月29、30日晚上7點半，二信高中無法抗劇演出《MYSELF》。 8月1日晚上7點半，8月2日下午2點半，碇内國中戲劇社演出《幸福開關》。