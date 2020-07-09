原鄉新興特色作物木虌果 通過命名台東1號

這兩年正夯的台東新興特色作物木虌果，台東農改場日前邀請專家審議，通過命名為「台東1號」，國內第1個命名的原生種木虌果品種。

行政院農業委員會台東區農業改良場表示，新品種自台灣原生種地方品系中經多年選育而得。生長勢佳，夏季果實成熟僅需59日，約為東南亞品系的1/2至2/3天數；每公頃年產量達43.8公噸，較對照品系及現行地方品系產量高出近1倍，為早熟豐產新品種。

台東區農改場日前召開木虌果新品種命名審查會議，由台灣大學羅筱鳳、中興大學宋妤、台東大學劉炯錫3名教授，以及農糧署科長傅立忠、農業試驗所組長王毓華等專家學者擔任審查委員。經書面與現場審查一致決議通過命名「台東1號」，為國內第1個命名的原生種木虌果品種。

台東區農改場長陳信言表示，木虌果為東部地區原住民重要瓜類作物，阿美族語「sukuy」（讀音：速貴或樹龜）、卑南族語「hamunly」（讀音：哈姆利）。早期以食用青果及葉片為主，近年經台東場推廣，富含茄紅素、胡蘿蔔素的熟果利用價值漸廣為人知，如成功鎮農會與台東知名餐廳業者，即響應推出許多產品與料理。

陳信言表示，為進一步推升木虌果產業，除致力建立及輔導農民量產栽培技術外，更積極投入新品種選育工作。歷經6年育種研究，克服木虌果迥異於多數作物的雌雄異株特性育成新品種，「台東1號」除中北部地區冬季期間外，全年在平地及低海拔地區均可種植，植株如照顧得宜，壽命可達3年以上。

陳信言說，新品種具果型端正、成熟果實橙紅吸睛及稠漿狀假種皮易取下特性，適合應用調製果汁、果醬、奶酪、凍飲、冰淇淋及冰棒；也可料理營養豐富的雞湯、燉飯及火鍋，應用層面十分廣泛，有助於台東地區原住民作物產業的多樣化及特色化發展。