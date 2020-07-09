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宜蘭二湖鳳梨上市了 種植歷史上百年個頭不大風味卻美

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨種植歷史上百年，每年7至8月盛產，品種為古早的土鳯梨品種「開英種」，因果農堅持不使用生長激素，鳳梨個頭雖然不大但風味極佳，今年產季到，產地沿路有果農自產自銷，也可詢問員山鄉農會推廣股洽購。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨種植歷史上百年，每年7至8月盛產，品種為古早的土鳯梨品種「開英種」，因果農堅持不使用生長激素，鳳梨個頭雖然不大但風味極佳，今年產季到，產地沿路有果農自產自銷，也可詢問員山鄉農會推廣股洽購。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭縣員山鄉二湖鳳梨種植歷史上百年，每年7至8月盛產，品種為古早的土鳯梨品種「開英種」，因果農堅持不使用生長激素，鳳梨個頭雖然不大但風味極佳，今年產季到，產地沿路有果農自產自銷，也可詢問員山鄉農會推廣股洽購。

二湖鳯梨產季，宜蘭縣政府與員山鄉農會今天舉辦上市記者會，縣長林姿妙表示，二湖鳳梨是宜蘭縣特有的農特產，產地僅在員山鄉湖西村二湖地區，已有百年的栽種歷史，屬於百年產業，也是台灣北部唯一產鳯梨專區，其果肉纖維細緻，香甜中帶著微酸，並保有傳統鳳梨果香及風味，品質特優。

員山鄉農會總幹事游長峰指出，二湖鳳梨栽培面積約25公頃，主要產季為每年7至8月，栽培的鳯梨品種為古早的土鳯梨品種「開英種」，因果農堅持不使用生長激素，鳳梨個頭雖然不大但風味極佳，配合宜蘭縣政府食安政策，輔導果農強化鳳梨用藥安全及產地農藥殘留檢測，今年度共有20戶農友參加農藥殘留檢測，全數未檢出農藥殘留。

縣政府表示，今年受嚴重特殊傳染性肺炎影響，使農村休閒旅遊數及農特產品採購意願降低，為促進消費者出遊及農產品採購意願，宜蘭縣政府與員山鄉農會合作辦理二湖鳳梨上市暨推廣活動，期望透過行銷活動強化二湖鳳梨品牌形象，提高果農收益。

目前二湖鳳梨每台斤約30至40元，產量有限，選購二湖鳳梨，可自行前往員山鄉湖西村二湖鳳梨生產專區，沿路都有果農自產自銷，或洽員山鄉農會推廣股（03）9222161轉分機22。

二湖鳯梨產季，宜蘭縣政府與員山鄉農會今天舉辦上市記者會。圖／宜蘭縣政府提供
二湖鳯梨產季，宜蘭縣政府與員山鄉農會今天舉辦上市記者會。圖／宜蘭縣政府提供

鳳梨 農藥殘留 林姿妙

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