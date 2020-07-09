影／宜蘭童玩星光樂園 18日起免費玩

宜蘭童玩節今年因防疫暫停，但宜蘭縣政府在冬山河親水公園推出「2020宜蘭童玩星光樂園」，縣長林姿妙今天宣布，活動7月18日至8月30日每天下午4時到晚上9時，有魔幻星光水舞秀、星空舞台、星光YA市集、星光遊藝踩街、星光遊戲場、星光裝置藝術等星光系列活動，免票入園。

縣政府指出，宜蘭國際童玩藝術節是每年夏天宜蘭最具指標性的旗艦活動，今年因全球新冠肺炎疫情影響，國外表演團隊無法來台演出，加上防疫安全考量下，戲水設施難以維持社交距離，宜蘭縣政府宣佈停辦「2020宜蘭國際童玩藝術節」，明年童玩節將累積更多能量呈現。

今年童玩節停辦，但來自世界各國的團隊，今天也透過影片獻上祝福，並表示明年將繼續為童玩節帶來精彩的演出，相約「2021宜蘭國際童玩藝術節」再見。

童玩節暫停，宜蘭縣政府特別舉辦童玩節替代活動「2020宜蘭童玩星光樂園」，多項活動今天說明，其中，「魔幻星光水舞秀」結合燈光秀、水幕秀、水舞秀、雷射秀，水舞設施橫跨3個水池，長度超過100公尺，七彩光束射程可達200公尺以上。

縣府指出，水舞搭配音樂、水彈、火、雷射光、LED等元素，透過電腦編程，讓水柱搖擺、舞動，展現亦柔亦剛、亦快亦慢、亦高亦低等千變萬化的曼妙姿態，搭配高亮度光束燈及投影效果，展演畫面延伸數百公尺，再加上科技迷幻全彩雷射，以及舞台背板LED400吋大屏幕的炫目光效，呈現張力十足、視覺震撼的畫面。

而「星空舞台」在水池上搭設舞台，安排演藝團隊演出，包括「十鼓擊樂團」、」蘭陽舞蹈團」、「安地斯樂團」、「瑪嘎巴嗨文化藝術團」、「身聲劇場」、「Hi Five樂團」、「尋人啟事人聲樂團」等，園區天天邀請宜蘭縣街頭藝人進駐展演。

「星光YA市集」文創市集邀集各路手作達人齊聚，有彩繪、植物手作、陶藝、手工皂、機器人模型組裝等不同DIY體驗；「星光遊藝踩街」邀請宜蘭童玩節極具人氣的小雨、小蜜蜂、花露露等巨型娃娃結合遊藝團隊園區歡樂踩街，載歌載舞遊行表演。