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秋行軍蟲天敵 花蓮糖廠養寄生蜂防治
秋行軍蟲去年入侵台灣危害農作物，經農政單位和學者研究發現，花蓮糖廠原用來防治蔗螟與玉米螟的赤眼卵寄生蜂，幼蟲可抑制秋行軍蟲卵生長，達到生物防治效果，目前只有花蓮糖廠生產。不過養蜂過程耗時和人力，花蓮農改場與文化大學合作開發自動化機械，盼維持每年20萬片以上產量。
台糖公司在1970年代試驗繁殖赤眼卵寄生蜂，用在蔗田防治蔗螟，後來從製糖業轉型為觀光景點，現在只有台糖公司花蓮農場，為營造校外環境教學而保留養蜂室，專門養殖赤眼卵寄生蜂，意外發現可寄生秋行軍蟲卵抑制發育，但生產過程耗時及人力，已出現缺工困境。
花蓮農改場副研究員張光華表示，糖廠每年生產寄生卵蜂片可達20萬片，但需要另大量飼養外米綴蛾（代用寄主）做為種卵，過程耗時費力。為改善缺工問題，農改場與文化大學森林系助理教授謝佳宏合作，開發生產赤眼卵寄生蜂所需的自動化機械，增加生產效率。
謝佳宏說，寄生卵蜂片可釘在生長2、3周的玉米植株葉背上，卵羽化後成為鱗翅目害蟲如玉米螟、秋行軍蟲的天敵。每片蜂片約可孵化1000隻寄生蜂，估算每公頃玉米田需放160片，玉米成長期需放4次，若提供花蓮農民使用，就需要64萬蜂片。
農改場指出，國際上防治秋行軍蟲是使用化學藥劑，但對有機或友善種植玉米的農戶來說，目前大多使用安全無毒又環保的蘇力菌。
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