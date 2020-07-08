快訊

最強護照排行台灣落到33名 外交部這樣說

首位女性電影配樂家李欣芸 心情電影院台東座談

中央社 / 台東8日電

台東縣政府文化處辦理的「綻放在台灣東岸的鐵花」計畫，18日邀請台灣首位女性電影配樂家李欣芸舉行講座，將國家音樂廳的「心情電影院」搬到台東，活動免費入場。

這項藝文活動18日下午3時在鐵花村舉行，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情相關室內展演活動因素影響，有意參加民眾可上網（https://reurl.cc/Y1avmO）參閱並登載相關資料。

依文化處資料，李欣芸為國內知名作曲家、音樂製作人，東吳大學音樂系畢業，美國波士頓柏克萊音樂學院主修爵士作曲與現代編曲。

出過4張個人專輯、3張電影原聲帶、製作超過15張專輯以上的李欣芸，自導演侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」開始，為「雙瞳」、「練習曲」、「軍中樂園」、「五月一日」等膾炙人口的電影配樂創作，橫跨近20年台灣電影史，被譽為「華語電影百年來第一位女配樂師」，是台灣少數獲金馬、金曲雙肯定的女性作曲家。

台東縣長饒慶鈴表示，這次邀請李欣芸絕對是台東愛樂人士的一大福音。講座將分享李欣芸個人創作專輯「心情電影院」所收錄知名電影「軍中樂園」、「五月1一日」及「練習曲」中電影配樂創作過程。

此外，李欣芸還將分享幾年前帶著台東卑南族南王部落音樂之父陸森寶老師「美麗的稻穗」、「思故鄉」等作品帶到保加利亞交響樂團錄音時，帶給當地音樂大師震憾，並盛讚「台灣竟然有如此美妙的音樂作品」的過程。

文化處新聞稿表示，李欣芸提及在11年前轟動國家音樂廳的音樂劇「很久沒有敬我了你」中，就深深愛上台東在地歌手包括胡德夫、陳建年、紀曉君、昊恩、南王姐妹花等人的音樂，之後也有多次的音樂合作。李欣芸說：「台東對我來說，己經是每年都要至少回去一次的家」，這次也將分享更多在音樂上創作的故事，讓台東愛樂者可以更深入了解台東在地音樂之美。

台東 電影 交響樂團

延伸閱讀

藝術宅急便啟動 屏東縣27個團隊33鄉鎮巡演

藝起來我家 差70歲吳金玉巧遇

一場藝文活動 讓台東差距逾半世紀的「吳金玉」巧遇

電影配樂大師辭世 《荒野大鏢客》永傳唱

相關新聞

宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

宜蘭縣警察局交通隊年輕女警吳晨如日前在新北、宜蘭縣界的北宜公路路旁宣導交通安全，因她外型陽光，除被騎士封上「北宜林志玲」...

偏鄉振興券那裡換？ 台東警方郵局將助偏鄉發放

紙本振興三倍券將於7月15日起開放郵局臨櫃購換，由於台東縣部分偏鄉部落因無郵局，加上交通不便，警方和郵局將協助購換事宜。

花蓮首波8千萬元補助款到位 供8萬多間旅宿房間使用

觀光局7月1日安心旅遊補助上路，自由行每房補助1千元，中央已核定花蓮首波補助款，最高8千萬元，可補助縣內合法旅宿房間8萬...

和平營區營舍新建啓用 大基隆歷史場景跨大步啟動

配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」推展的和平營區二營舍新建工程，今天落成啟用，文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐...

台東最美安朔高架橋重機噪音擾民 居民促設隔音牆

省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民...

落實偏鄉行的正義 台東大武鄉幸福小巴今通車

公路總局高雄區監理所今天在台東大武鄉辦理「幸福巴士通車典禮」，未來，可滿足2部落學生及老人家外出上學、就醫和採買需求。村...

玩很大獎很大 宜蘭首發2萬本酷樂券 總折價5萬7千元

中央政府振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振...

處處有書可看 基隆打造第一條「閱讀一條街」

基隆市仁愛國小和誠品文化藝術基金會合作，由基金會提供書籍，以學校為中心，設立沿線閱讀據點，不只有適合孩子閱讀的書，也有大...

宜蘭移動親子館 育兒行動外展車上山下海帶玩

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

基隆巷子兩月停電9次 將改善線路

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近住戶反映，近2個月接連無預警停電9次，夜間被迫忍耐酷熱，甚至有電器損壞，台電昨天舉行說...

聽障者想學手語？ 東部唯一乙級手語翻譯員免費教

花蓮縣民劉秀緞原是作文老師，對手語毫無概念，12年前，偶然看到報紙上的手語培訓班廣告，手語翻譯自此成了一生使命。她苦學取...

玩翠峰湖 付費接駁車下月上路

海拔約2千公尺的翠峰湖，是太平山國家森林遊樂區必玩美景之一，但往返卻無公車可搭。為方便遊客，林務局羅東林區管理處徵求宜蘭...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

大巨蛋不符規定仍發照 林洲民：這不是我認識的柯文哲

雙北交通局長會議下午登場 新北市：YouBike1.0不廢除

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。