首位女性電影配樂家李欣芸 心情電影院台東座談

台東縣政府文化處辦理的「綻放在台灣東岸的鐵花」計畫，18日邀請台灣首位女性電影配樂家李欣芸舉行講座，將國家音樂廳的「心情電影院」搬到台東，活動免費入場。

這項藝文活動18日下午3時在鐵花村舉行，受武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情相關室內展演活動因素影響，有意參加民眾可上網（https://reurl.cc/Y1avmO）參閱並登載相關資料。

依文化處資料，李欣芸為國內知名作曲家、音樂製作人，東吳大學音樂系畢業，美國波士頓柏克萊音樂學院主修爵士作曲與現代編曲。

出過4張個人專輯、3張電影原聲帶、製作超過15張專輯以上的李欣芸，自導演侯孝賢監製的「少年吔，安啦！」開始，為「雙瞳」、「練習曲」、「軍中樂園」、「五月一日」等膾炙人口的電影配樂創作，橫跨近20年台灣電影史，被譽為「華語電影百年來第一位女配樂師」，是台灣少數獲金馬、金曲雙肯定的女性作曲家。

台東縣長饒慶鈴表示，這次邀請李欣芸絕對是台東愛樂人士的一大福音。講座將分享李欣芸個人創作專輯「心情電影院」所收錄知名電影「軍中樂園」、「五月1一日」及「練習曲」中電影配樂創作過程。

此外，李欣芸還將分享幾年前帶著台東卑南族南王部落音樂之父陸森寶老師「美麗的稻穗」、「思故鄉」等作品帶到保加利亞交響樂團錄音時，帶給當地音樂大師震憾，並盛讚「台灣竟然有如此美妙的音樂作品」的過程。

文化處新聞稿表示，李欣芸提及在11年前轟動國家音樂廳的音樂劇「很久沒有敬我了你」中，就深深愛上台東在地歌手包括胡德夫、陳建年、紀曉君、昊恩、南王姐妹花等人的音樂，之後也有多次的音樂合作。李欣芸說：「台東對我來說，己經是每年都要至少回去一次的家」，這次也將分享更多在音樂上創作的故事，讓台東愛樂者可以更深入了解台東在地音樂之美。