宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照

宜蘭縣警察局交通隊年輕女警吳晨如日前在新北、宜蘭縣界的北宜公路路旁宣導交通安全，因她外型陽光，除被騎士封上「北宜林志玲」，也常被要求合照。

北宜公路是許多重機騎士的熱門跑山地點，最近一名女警在新北、宜蘭縣界處宣導交通安全時，被路過車友拍下她執勤照片，成為車友間焦點。她就是在宜蘭縣警察局交通隊服務的吳晨如。

宜蘭縣警察局交通隊今天表示，民國87年次，今年22歲的吳晨如是高雄人，警專36期，身高168公分，去年10月底分發到宜蘭，平時負責交通安全宣導及違規取締工作。

擁有一頭長髮，外型陽光的吳晨如受訪時說，因為父親也在高雄警界服務，因此高中畢業後決定跟隨父親腳步，投入警察行列。

聽到被封為「北宜林志玲」，她靦腆笑說，真的很不好意思，也很感謝外界稱讚。

吳晨如表示，常遇到車友希望與她成為臉書好友，甚至合影，但她身為警察，又是執勤中，只能低調婉拒，呼籲車友行駛時應遵守交通規則、不要超速，注意自身安全，警方取締絕對不手軟。