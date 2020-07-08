聽新聞
test
0:00 / 0:00
宜蘭警花被封「北宜林志玲」 車友爭相求合照
宜蘭縣警察局交通隊年輕女警吳晨如日前在新北、宜蘭縣界的北宜公路路旁宣導交通安全，因她外型陽光，除被騎士封上「北宜林志玲」，也常被要求合照。
北宜公路是許多重機騎士的熱門跑山地點，最近一名女警在新北、宜蘭縣界處宣導交通安全時，被路過車友拍下她執勤照片，成為車友間焦點。她就是在宜蘭縣警察局交通隊服務的吳晨如。
宜蘭縣警察局交通隊今天表示，民國87年次，今年22歲的吳晨如是高雄人，警專36期，身高168公分，去年10月底分發到宜蘭，平時負責交通安全宣導及違規取締工作。
擁有一頭長髮，外型陽光的吳晨如受訪時說，因為父親也在高雄警界服務，因此高中畢業後決定跟隨父親腳步，投入警察行列。
聽到被封為「北宜林志玲」，她靦腆笑說，真的很不好意思，也很感謝外界稱讚。
吳晨如表示，常遇到車友希望與她成為臉書好友，甚至合影，但她身為警察，又是執勤中，只能低調婉拒，呼籲車友行駛時應遵守交通規則、不要超速，注意自身安全，警方取締絕對不手軟。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言