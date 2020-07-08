宜蘭配合振興觀光 推出食宿遊購酷樂券

配合政府推出相關振興經濟與旅遊補助方案，宜蘭縣政府今天推出風景區展館免門票入園優惠，並預計印製2萬本包含食宿折價優惠的「酷樂券」，盼吸引外地遊客到宜蘭旅遊。

配合政府推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府今天在縣府大廳舉辦「瘋玩宜蘭獎很大、食宿遊購加碼送」記者會，由縣長林姿妙與縣府團隊介紹宜蘭推出的相關好康優惠方案。

縣府表示，好康優惠方案包含風景區展館免門票入園優惠、「酷樂券」與抽獎活動。

7月15日至8月30日暑假期間，凡於縣內消費，不限金額，可憑當月消費發票免費到縣轄各風景區、蘭陽博物館、宜蘭美術館及設治紀念館參觀，一張發票優惠1人；全國醫護人員憑證也可享有這項優惠。

此外，縣府也與宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等202家業者，共同推出食、宿、遊、購的「酷樂券」，預計印製2萬本，其中礁溪中天溫泉渡假飯店更提供指定房型平日折價新台幣2000元的超級優惠。使用期間為今年7月15日至明年1月31日，遊客可在礁溪旅遊服務中心、宜蘭旅遊服務中心及配合店家取得。

縣府也表示，7月15日至10月31日期間，無論使用現金或振興三倍券，不限對象，於縣內合法商家累計消費滿3000元以上，並將消費發票或收據拍照上傳至「酷樂券玩宜蘭」活動網站，可參加抽獎，獎項有汽車、電動機車及智慧型手機等多項好禮。

林姿妙說，這些振興觀光方案優惠享不完，宜蘭是觀光勝地，希望到宜蘭觀光的遊客能留宿宜蘭。