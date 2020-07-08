花蓮偏鄉派出所協助三倍券預購 首波逾700件

花蓮縣鳳林警分局協助轄區萬榮鄉西林村、見晴村等5處偏鄉村落，振興三倍券預購及領購業務，首波預購共累積逾700件，警方呼籲村民，下波預購可多多利用。

振興三倍券將於15日上路，全國共有台東金峰鄉、屏東獅子鄉跟花蓮萬榮鄉等3處位於偏鄉的警分局，由基層警員協助偏遠部落預購及發放三倍券。

花蓮萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5村約5000名居民，所在位置沒有郵局及超商據點，分別由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助。

鳳林警分局統計，振興三倍券實體第一波預購至昨天截止，共受理民眾預購761件，包括西林派出所308件、萬榮分駐所250件、紅葉派出所203件。推估因大多居民沒有實際居住在村內，現場預購數量並不多。

鳳林警分局指出，將持續請村長、村幹事用廣播宣導，呼籲還沒預購的居民，第二波預購時間8月1日至7日，把握機會至鄰近派出所申請；另外第一波領購時間將於15日開始，現場已設有領取動線，提供座椅及杯水供民眾飲用。