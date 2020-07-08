快訊

吳怡農指漢光演習「作秀」挨批 段宜康：講的有錯嗎？

快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

安心旅遊上路 花蓮縣府預估爭取逾2億元補助款

中央社 / 花蓮縣8日電

交通部觀光局安心旅遊補助7月上路，自由行每房折抵住宿新台幣1000元，花蓮是國旅熱門景點，花蓮縣政府預估，暑期住房率超過9成，預計向中央爭取2億補助款，不輸秋冬遊補助。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔今天指出，去年底國旅秋冬遊住宿優惠活動，花蓮共核定約2億6000元補助款，今年中央再推安心旅遊補助，花蓮首波補助款獲最高級距8000萬元，目前款項已到位，近期將受理審核。

張志翔指出，安心旅遊活動雖只有4個月，較秋冬遊住宿少1個月，但使用不受平、假日限制，且花蓮暑期平均住房率超過9成，預計第一波補助款7月底就會用罄，預計將向中央申請3次經費，總補助款超過2億元，不輸秋冬遊補助。

張志翔說，有了秋冬遊住宿補助的經驗，將委外招募人力、縮短核銷時間，讓業者盡快收到補助款，最晚8月初收件審核。

由於花蓮上月傳出旅宿業臨時取消訂房、漲房價的狀況，花蓮縣政府也呼籲，將不定期抽查房價，若發現有因補助款趁機哄抬房價情形，會立即取消補助資格。

交通部觀光局2020安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動，自7月1日起至10月31日，自由行旅客可折抵一次房價最高1000元補助，房價未達1000元以實際房價折抵，不分平假日均適用。

自由行 觀光局

延伸閱讀

花蓮首波8千萬元補助款到位 供8萬多間旅宿房間使用

影／潛水客下海夜潛體力不支求救 花蓮海巡隊趕往救援

6月雨量僅29毫米 花蓮瑞穗茶葉旱害每公頃救助5萬元

花蓮瑞穗鄉茶園旱害 救助每公頃5萬元

相關新聞

偏鄉振興券那裡換？ 台東警方郵局將助偏鄉發放

紙本振興三倍券將於7月15日起開放郵局臨櫃購換，由於台東縣部分偏鄉部落因無郵局，加上交通不便，警方和郵局將協助購換事宜。

花蓮首波8千萬元補助款到位 供8萬多間旅宿房間使用

觀光局7月1日安心旅遊補助上路，自由行每房補助1千元，中央已核定花蓮首波補助款，最高8千萬元，可補助縣內合法旅宿房間8萬...

和平營區營舍新建啓用 大基隆歷史場景跨大步啟動

配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」推展的和平營區二營舍新建工程，今天落成啟用，文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐...

台東最美安朔高架橋重機噪音擾民 居民促設隔音牆

省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民...

玩很大獎很大 宜蘭首發2萬本酷樂券 總折價5萬7千元

中央政府振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振...

處處有書可看 基隆打造第一條「閱讀一條街」

基隆市仁愛國小和誠品文化藝術基金會合作，由基金會提供書籍，以學校為中心，設立沿線閱讀據點，不只有適合孩子閱讀的書，也有大...

宜蘭移動親子館 育兒行動外展車上山下海帶玩

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

基隆巷子兩月停電9次 將改善線路

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近住戶反映，近2個月接連無預警停電9次，夜間被迫忍耐酷熱，甚至有電器損壞，台電昨天舉行說...

聽障者想學手語？ 東部唯一乙級手語翻譯員免費教

花蓮縣民劉秀緞原是作文老師，對手語毫無概念，12年前，偶然看到報紙上的手語培訓班廣告，手語翻譯自此成了一生使命。她苦學取...

玩翠峰湖 付費接駁車下月上路

海拔約2千公尺的翠峰湖，是太平山國家森林遊樂區必玩美景之一，但往返卻無公車可搭。為方便遊客，林務局羅東林區管理處徵求宜蘭...

藝起來我家 差70歲吳金玉巧遇

台東縣文化處推動「藝起來我家」戶外音樂會，地點選在鹿野鄉96歲獨居老婦吳金玉家前院，這場活動意外讓兩位吳金玉相會。一名2...

一場藝文活動 讓台東差距逾半世紀的「吳金玉」巧遇

台東市22歲青年吳金玉、鹿野鄉96歲獨居老婦人吳金玉，最近因為台東縣文化處今年在鹿野推動文創聚落發展計畫，舉辦「藝起來我...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

影／我會勇敢！6歲女病童四度動刀 隨白沙屯媽走60公里祈願

被濫用？北捷1280月票搭破萬 醫師點出「設計上最大缺點」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。