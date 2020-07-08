安心旅遊上路 花蓮縣府預估爭取逾2億元補助款

交通部觀光局安心旅遊補助7月上路，自由行每房折抵住宿新台幣1000元，花蓮是國旅熱門景點，花蓮縣政府預估，暑期住房率超過9成，預計向中央爭取2億補助款，不輸秋冬遊補助。

花蓮縣政府觀光處副處長張志翔今天指出，去年底國旅秋冬遊住宿優惠活動，花蓮共核定約2億6000元補助款，今年中央再推安心旅遊補助，花蓮首波補助款獲最高級距8000萬元，目前款項已到位，近期將受理審核。

張志翔指出，安心旅遊活動雖只有4個月，較秋冬遊住宿少1個月，但使用不受平、假日限制，且花蓮暑期平均住房率超過9成，預計第一波補助款7月底就會用罄，預計將向中央申請3次經費，總補助款超過2億元，不輸秋冬遊補助。

張志翔說，有了秋冬遊住宿補助的經驗，將委外招募人力、縮短核銷時間，讓業者盡快收到補助款，最晚8月初收件審核。

由於花蓮上月傳出旅宿業臨時取消訂房、漲房價的狀況，花蓮縣政府也呼籲，將不定期抽查房價，若發現有因補助款趁機哄抬房價情形，會立即取消補助資格。

交通部觀光局2020安心旅遊自由行旅客住宿優惠活動，自7月1日起至10月31日，自由行旅客可折抵一次房價最高1000元補助，房價未達1000元以實際房價折抵，不分平假日均適用。