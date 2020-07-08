偏鄉振興券那裡換？ 台東警方郵局將助偏鄉發放

紙本振興三倍券將於7月15日起開放郵局臨櫃購換，由於台東縣部分偏鄉部落因無郵局，加上交通不便，警方和郵局將協助購換事宜。

台東縣警察局表示，縣內唯一沒有郵局和超商的金峰鄉，將由金峰分駐所接管於15日協助發放三倍券，利用巡簽勤務送到村民手中。

另金峰鄉振興村、賓茂村附近都有超商，只是因行政區畫分，隔條馬路成了太麻里鄉且有郵局，年輕人利用超商預購或郵局領取，其實也沒有台北想像的不便。

中華郵政台東郵局表示，目前正詢問各鄉鎮公所，針對距離縣內27個支局較遠的村部落，提供免外出購換服務，由村里長及村里幹事代為購換。

台東郵局強調，各鄉鎮的做法都不一樣，延平鄉由村幹事統一照冊，送到郵局審核無誤後，再由村幹事將三倍券發放給村民，達仁鄉則有2個村由村長代為購換。