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羅東藝穗節推夢想扭蛋機 扭出住宿券、溫泉券、電影票

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
羅東藝穗節踩街今年因防疫取消，不過，仍推出「森入羅東」，從「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」等主題活動同歡，隨旅遊解封，今天更宣布，將在羅東中山公園推出「夢想扭蛋機」。圖／羅東鎮公所提供
羅東藝穗節踩街今年因防疫取消，不過，仍推出「森入羅東」，從「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」等主題活動同歡，隨旅遊解封，今天更宣布，將在羅東中山公園推出「夢想扭蛋機」。圖／羅東鎮公所提供

旅遊解封，宜蘭縣羅東鎮拼觀光與商機，鎮公所今天宣布，2020羅東藝穗節本月（7月）17日將在羅東中山公園推出「夢想扭蛋機」，獎品包括住宿券、溫泉券等，羅東夜市商圈235攤與旅宿及觀光業者有優惠。

羅東藝穗節與宜蘭童玩節同為宜蘭指標型暑假活動，藝穗節踩街更是轟動，但今年因防疫取消，不過，仍推出「森入羅東」，從「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」等主題活動同歡，隨旅遊解封，今天更宣布，將在羅東中山公園推出「夢想扭蛋機」。

鎮公所指出，凡7月17日至8月15日期間在羅東鎮內消費滿99元，憑消費發票即可在活動期間7月17日至8月15日上午9點至下午9點，到羅東中山公園轉動「夢想扭蛋機」乙次，獎品包含住宿券、溫泉券、空氣清淨機、電影票、伴手禮、折價券、羅東限定文創品等，募得發票將全數捐給創世基金會。

此外，為展現羅東小鎮豐沛活力，今年藝穗節特別結合羅東夜市商圈共235攤與多家飯店、民宿、名產、餐廳等18家店家合作，推出超值優惠，凡出示藝穗節活動LOGO相關文宣品至店家消費，即享有不同的優惠。

鎮公所指出，每年盛夏，羅東藝穗節創造了聲名不墜的藝術活動品牌，驚奇創新的內容與體驗活動，帶動了羅東文化產業觀光價值，2020羅東藝穗節主題為「森入羅東」，從「森入羅東小旅行」、「做伙來羅東宣傳片募集」起跑，用心規畫、細心操作，邀請一起重新發現社區的人文之美。

羅東 夢想 住宿券

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