自由中國號海大亮相 李永得落實向海致敬政策

中式木造古帆船「自由中國號」今天在國立台灣海洋大學航海園區亮相，文化部長李永得表示，行政院長蘇貞昌提出「向海致敬」政策，文化部會持續落實，致力文化資產的保存。

李永得表示，6名年輕人在1955年乘著夢想，帶著勇氣橫跨太平洋到達美國的歷史令人感動。「自由中國號」不僅帶著夢想前行，百年前以手工打造保存至今，成為世界少數僅存的中式木造帆船，意義更是非凡。

他說，文化部文化資產局長期來對於整體規劃協調與修復工作付出不遺餘力，也感謝張榮發基金會支持和海洋大學的後續維護及推廣，展現政府、民間、學校的充分合作，讓「自由中國號」得以再現於全民眼中。

他說，行政院長蘇貞昌今年提出「向海致敬」政策，期許身為海洋國家的國人，面對海洋能夠不再懼怕，勇於冒險、探索及追求夢想，文化部會持續落實政策，致力於文化資產的保存及維護，將文化資產的態度及價值，傳達給每一代的台灣人，讓世界看見台灣。

海洋大學校長張清風指出，「自由中國號」在海外漂泊57年後，2012年終於回到故鄉基隆，修復後的船體一直閒置在海科館外的預定地，甚至一度面臨被送往台南的命運。在文化部的支持與張榮發基金會的協助下，透過產官學三方合作，終於為船齡超過100年的古帆船在海洋大學找到了永久的歸宿。

立法委員蔡適應說，台灣過去自稱是Free China（自由中國），但大家都知道當時是一黨獨大和一黨專政時代，現在的台灣已是真正的Free China，相較港版國安法對香港自由民主的殘害，更加彰顯Free China在台灣的意義。

海洋大學表示，「自由中國號」的前身是19世紀末由福州馬尾船廠製造的漁船，原名為「勝孝利號」，當時由周傳鈞等人計劃要駕船到美國參加第125屆橫渡大西洋國際帆船大賽，因而找到這艘木帆船，更名「基隆號」準備參賽，之後由當時的省主席嚴家淦更名為「自由中國號」。

1955年4月4日，由周傳鈞號召种玉麟等人駕駛「自由中國號」從正濱漁港出發，歷經114天橫渡太平洋，到達美國西岸舊金山，雖然抵達時已經錯過比賽，但也完成橫渡太平洋的壯舉，極具歷史意義。