花蓮首波8千萬元補助款到位 供8萬多間旅宿房間使用

觀光局7月1日安心旅遊補助上路，自由行每房補助1千元，中央已核定花蓮首波補助款，最高8千萬元，可補助縣內合法旅宿房間8萬多間。花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，暑假住房率約9成，首波補助可能7月就會用完，將積極申請，估計會有3波，爭取累計金額會多達2億多元。

張志翔表示，縣內觀光飯店、旅館及民宿合法房間，加起來約1萬5千多間，目前中央首波補助8千萬元款項到位，須等委外核銷單位招標後，才陸續審核撥款，預計8月1日起收件審核，不過可能會提早，讓業者盡快領取補助款。

他說，花蓮國旅市場熱絡，預估7月就會用完補助款8千萬元，以上次秋冬旅遊補助5個月為例，當時向中央申請補助共款約2億6千萬元，這次安心旅遊補助4個月，因花蓮夯國旅，估算金額也需要2億多元，未來會持續爭取，振興觀光市場。

花蓮縣觀光旅館公會理事長高水祿指出，各飯店配合安心旅遊補助方案，都有相關房型優惠吸引客人，目前暑期訂房反應熱絡，業者都很看好國旅市場，希望縣府積極爭取補助，也盼中央能加碼補助額度，讓旅客人潮絡繹不絕。

不過，上月花蓮傳出有旅宿業者棄單漲價，除了旅館公會要求自律外，張志翔再次強調，嚴禁業者因參與補助而調高房價，應將住宿房價資訊公開透明，縣府將不定期查察業者房價，若有哄抬房價情事，會視情況取消補助資格，確保房價在合理市場機制範圍內，讓消費者有保障。