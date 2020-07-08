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和平營區營舍新建啓用 大基隆歷史場景跨大步啟動

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
和平營區營舍新建啓用，大基隆歷史場景開始跨步大啟動。記者游明煌／攝影
和平營區營舍新建啓用，大基隆歷史場景開始跨步大啟動。記者游明煌／攝影

配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」推展的和平營區二營舍新建工程，今天落成啟用，文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐，原中濱營區將拆除，大步以進行「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」。市長林右昌說，這對串接大基隆歷史場景各園區，具關鍵作用。

這項營舍新建啟用典禮，由文化部長李永得、市長林右昌、立委蔡適應、海軍司令部參謀長敖以智、文化資產局長施國隆、基隆市文化局長陳靜萍剪綵，並參觀營舍。

林右昌指出，這是大基隆歷史場景再造整合計畫重要工程，新營區替代原本的中濱營區，啟用後，接續進行大沙灣歷史園區再造工程，將法國公墓周邊包括校官眷舍、大沙灣石圍遺構、太平輪紀念碑及未來退輔會榮民紀念園區，都會在這歷史園區內。

基隆市文化局長陳靜萍提到，未來形塑以教育休憩為主體的場域，利用文化路徑、數位互動，打造消逝歷史地景與人文資產，將是未來發掘基隆歷史文化骨幹，擦亮基隆台灣頭重要歷史地位。

文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐，原中濱營區將拆除以進行「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」，將讓沙灣地區文化資產園區核心更加完整，提供民眾空間思辨基隆在地歷史及人文脈絡。

文化部長李永得表示，自1626年西班牙人修築聖薩爾瓦多城起，開啟了基隆與世界史的連結。感謝林右昌市長以文化治理的宏觀理念，進行保存、修復、再現此重要歷史場景的工作。

和平營區營舍新建啓用，大基隆歷史場景開始跨步大啟動。記者游明煌／攝影
和平營區營舍新建啓用，大基隆歷史場景開始跨步大啟動。記者游明煌／攝影

基隆 文化局 林右昌

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