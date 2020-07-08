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台東最美安朔高架橋重機噪音擾民 居民促設隔音牆
省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民安寧，要求公路單位裝設隔音牆。今天縣議員和在地村民代表與環保局、公路單位進行會勘。
公路單位表示，目前會先請環保局進行噪音監測，待結果出爐後，再針對監測結果研議是否設置隔音牆。另台東縣環保局指出，最快下星期會安排人員前往安朔進行監測，倘若噪音高過標準值，就會請公路單位改善。
去年12月23日通車的南迴改安朔草埔段，6月30號正式開放黃牌、紅牌大型重機車試行，其中也包括長4.6公里南迴改森永草埔隧道，因為是國內長隧道第一次開放大型重機行駛，吸引不少各地騎士前來朝聖，但隨之而來的噪音問題卻影響地方。
「回聲真的很大！重聽都聽得到。」安朔村劉姓村民表示，試辦開放重機車通行，從早到晚都聽到轟隆聲音呼嘯而過，兩、三輛就算了，幾乎是一整群車隊，老人家和小孩都會被嚇到，不裝隔音牆是不行的。
高姓村民說，當初高架橋設計是藏橋於林，沿著山谷而建，有些改裝的大型重機車，以及騎士亂催油門不良習慣所發出的聲響，經過山谷就會有很大的回聲，村莊的一、二、三、八鄰因靠近高架橋，噪音影響最大。
台東縣議員蔡玉玲表示，地方村民既然對於重機噪音問題發聲，相關單位就應該正視，交通便利固然重要，但居民生活品質也要兼顧到。
公路單位表示，開放重機試行的半年期間內，會以4大評估結果，決定未來能否全面開放，包括重機在隧道內的行車秩序，以及肇事率跟違規情況，若高於汽車，恐不會繼續辦理，另外隧道內的溫度跟空氣品質及照明，也都是評估的關鍵指標。
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