快訊

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台東最美安朔高架橋重機噪音擾民 居民促設隔音牆

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
南迴改安朔高架橋設計是藏橋於林，沿著山谷間而建。本報資料照片
南迴改安朔高架橋設計是藏橋於林，沿著山谷間而建。本報資料照片

省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民安寧，要求公路單位裝設隔音牆。今天縣議員和在地村民代表與環保局、公路單位進行會勘。

公路單位表示，目前會先請環保局進行噪音監測，待結果出爐後，再針對監測結果研議是否設置隔音牆。另台東縣環保局指出，最快下星期會安排人員前往安朔進行監測，倘若噪音高過標準值，就會請公路單位改善。

去年12月23日通車的南迴改安朔草埔段，6月30號正式開放黃牌、紅牌大型重機車試行，其中也包括長4.6公里南迴改森永草埔隧道，因為是國內長隧道第一次開放大型重機行駛，吸引不少各地騎士前來朝聖，但隨之而來的噪音問題卻影響地方。

「回聲真的很大！重聽都聽得到。」安朔村劉姓村民表示，試辦開放重機車通行，從早到晚都聽到轟隆聲音呼嘯而過，兩、三輛就算了，幾乎是一整群車隊，老人家和小孩都會被嚇到，不裝隔音牆是不行的。

高姓村民說，當初高架橋設計是藏橋於林，沿著山谷而建，有些改裝的大型重機車，以及騎士亂催油門不良習慣所發出的聲響，經過山谷就會有很大的回聲，村莊的一、二、三、八鄰因靠近高架橋，噪音影響最大。

台東縣議員蔡玉玲表示，地方村民既然對於重機噪音問題發聲，相關單位就應該正視，交通便利固然重要，但居民生活品質也要兼顧到。

公路單位表示，開放重機試行的半年期間內，會以4大評估結果，決定未來能否全面開放，包括重機在隧道內的行車秩序，以及肇事率跟違規情況，若高於汽車，恐不會繼續辦理，另外隧道內的溫度跟空氣品質及照明，也都是評估的關鍵指標。

省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民安寧，要求公路單位裝設隔音牆。記者尤聰光／翻攝
省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民安寧，要求公路單位裝設隔音牆。記者尤聰光／翻攝
今天有民意代表和在地安朔村民與縣府環保局、公路單位，前往安朔高架橋下方進行會勘。記者尤聰光／翻攝
今天有民意代表和在地安朔村民與縣府環保局、公路單位，前往安朔高架橋下方進行會勘。記者尤聰光／翻攝

重機 噪音 台東

延伸閱讀

影／改裝車小心荷包失血 台南自動噪音偵測系統上路

彰投重機熱門路線 測噪照相取締

南迴改公路試行重機 白牌誤闖挨罰

139線重機噪音擾人 南投環保局科技執法祭出測噪照相

相關新聞

花蓮首波8千萬元補助款到位 供8萬多間旅宿房間使用

觀光局7月1日安心旅遊補助上路，自由行每房補助1千元，中央已核定花蓮首波補助款，最高8千萬元，可補助縣內合法旅宿房間8萬...

和平營區營舍新建啓用 大基隆歷史場景跨大步啟動

配合「大基隆歷史場景再現整合計畫」推展的和平營區二營舍新建工程，今天落成啟用，文化局表示，營舍完工後，中濱營區部隊將進駐...

台東最美安朔高架橋重機噪音擾民 居民促設隔音牆

省道台九線南迴改安朔草埔段，自6月30日試辦大型重型機車開放通車後，吸引來自各地車友試行，但重機轟隆聲響，卻影響在地村民...

玩很大獎很大 宜蘭首發2萬本酷樂券 總折價5萬7千元

中央政府振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振...

處處有書可看 基隆打造第一條「閱讀一條街」

基隆市仁愛國小和誠品文化藝術基金會合作，由基金會提供書籍，以學校為中心，設立沿線閱讀據點，不只有適合孩子閱讀的書，也有大...

宜蘭移動親子館 育兒行動外展車上山下海帶玩

宜蘭縣以公益彩券盈餘經費挹注，共斥資200萬元建置「育兒行動外展車」，有如移動親子館，由蘭馨婦幼中心經營，從海邊到山區，...

基隆巷子兩月停電9次 將改善線路

基隆市信義區孝忠里深美街86巷附近住戶反映，近2個月接連無預警停電9次，夜間被迫忍耐酷熱，甚至有電器損壞，台電昨天舉行說...

聽障者想學手語？ 東部唯一乙級手語翻譯員免費教

花蓮縣民劉秀緞原是作文老師，對手語毫無概念，12年前，偶然看到報紙上的手語培訓班廣告，手語翻譯自此成了一生使命。她苦學取...

玩翠峰湖 付費接駁車下月上路

海拔約2千公尺的翠峰湖，是太平山國家森林遊樂區必玩美景之一，但往返卻無公車可搭。為方便遊客，林務局羅東林區管理處徵求宜蘭...

藝起來我家 差70歲吳金玉巧遇

台東縣文化處推動「藝起來我家」戶外音樂會，地點選在鹿野鄉96歲獨居老婦吳金玉家前院，這場活動意外讓兩位吳金玉相會。一名2...

一場藝文活動 讓台東差距逾半世紀的「吳金玉」巧遇

台東市22歲青年吳金玉、鹿野鄉96歲獨居老婦人吳金玉，最近因為台東縣文化處今年在鹿野推動文創聚落發展計畫，舉辦「藝起來我...

東部唯一乙級手語翻譯員劉秀緞 發願免費教聾人學手語

花蓮縣民劉秀緞12年前偶然看到報紙上手語培訓班招募學員的廣告，投入手語翻譯天地，苦學取得宜花東唯一一張手語翻譯員乙級證照...

熱門新聞

扯！12歲兒剛上客運就開走 母背1歲兒崩潰追車

20多萬元把知名飲料店包下 讓白沙屯信徒免費暢飲

四度動刀 女童揹牌祈願：希望白沙屯媽祖保佑我

國五端午史上最塞 宜蘭爭取重啟濱海公路截彎取直

影／大巨蛋隔半年竟冒出投手丘洞 議員遠雄火爆激辯

叫我第一名／李柏緯開酒館 金門夜晚有得聊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。