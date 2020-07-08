完成陳爸遺願 台東孩子書屋8月登小鬼湖

帶孩子攀登中央山脈是台東孩子的書屋創辦人「陳爸」的願望，今年8月書屋的孩子將完成陳爸遺願，團隊今天先出發探勘攀登路線。

孩子的書屋由陳俊朗 （陳爸）創辦，累積至今陪伴逾千名孩童成長；去年7月初，陳爸辭世，由陳爸的大兒子陳彥翰接棒。

陳爸10年前就規劃孩子的書屋「認識台灣三部曲」，成長階段必須經歷陸、海、空的挑戰，包括單車環島讓孩子建立自信；獨木舟環島讓孩子看到未來更艱辛的路；最後是攀登中央山脈，帶著自信和吃苦耐勞的精神走入社會。

今年是首度挑戰三部曲的攀登中央山脈，未料陳爸驟逝，將由陳爸的兒子、孩子的書屋文教基金會董事長陳彥翰帶領這群小朋友完成陳爸遺願。

「今年，我們要帶孩子挑戰：翻越中央山脈！」陳彥翰今天率領工作團隊等，由林務局人員陪同先前往探勘和定線。

這次攀登中央山脈是從台東知本林道出發，經過小鬼湖到屏東境內的中央山脈，探勘團隊預計以6天的時間開路、定線。

陳彥翰說，這次定線隊伍任務，要為孩子們事前的路線勘查，確認地形是否有變化，如道路崩塌、斷崖、標註水源處及每天合適紮營露宿的位置。今年8月，孩子的書屋將帶領高中年紀的孩子們，攀上這條挑戰自我的道路，這也是孩子的書屋20多年來，持續不斷堅持的事。