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玩很大獎很大 宜蘭首發2萬本酷樂券 總折價5萬7千元

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振興觀光方案，景區展館優惠免門票入園、發行酷樂券折價、獎勵旅遊、住宿消費抽汽機車等大獎，期待刺激消費，發揮加乘效益，吸引外地遊客到宜蘭旅遊。記者羅建旺／攝影
宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振興觀光方案，景區展館優惠免門票入園、發行酷樂券折價、獎勵旅遊、住宿消費抽汽機車等大獎，期待刺激消費，發揮加乘效益，吸引外地遊客到宜蘭旅遊。記者羅建旺／攝影

中央政府振興經濟、刺激國內旅遊，推出「振興三倍券」及「安心旅遊補助」，宜蘭縣政府與縣內觀光產業搭國內旅遊熱潮，推出多項振興觀光方案，景區展館優惠免門票入園、發行酷樂券折價、獎勵旅遊、住宿消費抽汽機車等大獎，期待刺激消費，發揮加乘效益，吸引外地遊客到宜蘭旅遊。

其中，首度發行的「宜蘭酷樂券」，共有222張優惠折價券，整合宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等202家業者，包括食、宿、遊、購、行等都有折價，折價總值達5萬7千元，優惠最大的礁溪中天溫泉渡假飯店提供指定房型平日折價2千元的超級優惠，酷樂券使用從7月15日到明年（110年）1月31日不等，發行紙本2萬本，預估經濟效益達10億，紙本酷樂券可在礁溪旅遊服務中心、宜蘭旅遊服務中心及配合店家取得，也可上活動官網funtour.eland.org.tw下載列印。

宜蘭縣政府指出，與縣內觀光產業共同同步推出4項振興方案中，景區展館優惠免門票入園活動，自本月（7月）15日至8月30日的暑假期間，縣轄風景區、蘭陽博物館、宜蘭美術館及設治紀念館，免費的條件是縣內消費，憑以下其中1條件可以優惠免門票進入以上景區展館，捐贈宜蘭縣不限金額當月消費發票，1張優惠1人，捐贈宜蘭縣旅宿業住宿當月發票1張或收據1張，最高可優惠4人，持宜蘭認同卡在縣內消費，不限金額憑簽單並出示宜蘭認同卡，每張可優惠 1人，全國醫護人員及設籍宜蘭縣縣民憑證優惠 1人免門票入園。

獎勵旅遊從7月15日至今年10月31日止， 獎勵合法旅行社，事先提報遊程內容，經縣府審核觀光遊程內容包含本縣轄內合法觀光工廠、領有農業主管機關核發許可登記證休閒農場、武荖坑風景區、冬山河生態綠舟園區及夜市等遊程至少一項，招攬團員總數1千到2999人，縣府發送3萬元獎勵金，總數超過3千人，可得5萬元的獎勵金，如果安排至原住民鄉的遊程，只要總數達到700人就可獲得3萬元的獎勵金，總獎勵經費150萬元，用罄為止，旅客實際住宿期間需於今年10月31日前。

住宿消費抽大獎從7月15日至今年10月31日止，無論使用現金或振興券，不限對象，在宜蘭縣合法商家(含住宿)累計消費滿3千元以上，將消費發票或收據拍照上傳至活動網站，並登錄相關資料，即可獲得抽獎機會，獎項有汽車、電動機車、及智慧型手機等多項好禮，最大獎至少2部汽車，活動辦法詳情請至活動網站查詢：funtour.eland.org.tw

首度發行的「宜蘭酷樂券」，共有222張優惠折價券，整合宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等202家業者，包括食、宿、遊、購、行等都有折價，折價總值達5萬7千元。記者羅建旺／攝影
首度發行的「宜蘭酷樂券」，共有222張優惠折價券，整合宜蘭縣旅宿、餐飲、觀光等202家業者，包括食、宿、遊、購、行等都有折價，折價總值達5萬7千元。記者羅建旺／攝影

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