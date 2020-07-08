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台東金峰鄉改分駐所領三倍券 警：唯一免排隊地方

中央社 / 台東縣8日電

紙本三倍券今天清晨在警方嚴密戒備下被護送到蘭嶼、綠島；另外，台東金峰鄉也因沒有郵局超商，警方除提醒民眾記得到當地分駐所領取，並稱這裡是「唯一不用排隊的地方」。

紙本三倍券7月15日起開放郵局臨櫃購買，台東縣警局6日前往花蓮郵局將三倍券運回台東，今天清晨並開始分送到台東27個郵局支局。

台東分局清晨5時就進入台東縣郵局待命，在分局長勤前教育後，開始戒護將三倍券送抵台東豐年機場，並由第一班飛機送抵蘭嶼、綠島。

另外，台東縣唯一沒有郵局和超商的金峰鄉也由金峰分駐所接管，15日開始發放。

台東縣警察局保安科長劉正達表示，因金峰鄉沒有郵局和超商，所以由警方負責發放，目前第1波登記有16名鄉民審查通過，可於15日至31日持相關證件到金峰分駐所領取。

「唯一不用排隊的地方」，負責這項業務的台東縣警察局大武分局第三組長蔡清良說，金峰鄉雖然沒有郵局和超商，但是到分駐所領取反而更方便，到郵局要排隊，到超商要先預繳錢，反而到分駐所不用排隊，現場交新台幣1000元就可換取三倍券。

蔡清良提醒，金峰鄉第2波登記是8月1日至8月7日，鄉民如有不方便可通知警方協助幫忙，8月15日至31日開始領取。

台東 郵局 超商

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